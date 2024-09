Fists Perdidos: Lutador abre com provocação de Max Holloway e nocauteia instantaneamente

Bem-vindos à última edição do Missed Fists, onde destacamos lutas do mundo todo que podem ter sido esquecidas nestes tempos agitados, em que parece que há um show de MMA a cada dois dias.

Mac Papalii vs. Jae Hyuk Heo

Nosso primeiro destaque do Missed Fists da semana veio de um show do Fighter100 Fighting Championship (cativante) na Coreia do Sul. Este clipe não só envolve o rebatedor cantor favorito de todos, Jae Hyuk Heo, como também o faz ser absolutamente coroado em segundos.

Mac Papalii foi totalmente como Max Holloway logo de cara e realmente valeu a pena, pois ele precisou de menos de 15 segundos para atacar Heo e nocauteá-lo.

Divulgação completa, eu nunca tinha ouvido falar dessa promoção antes e se você verificar a página deles no Instagram, ela foi criada em agosto e tem um seguidor, então a coisa toda parece obscura pra caramba. Mas uma recapitulação do evento já tem quase 150.000 visualizações, então eles estão fazendo algo certo. Veja você mesmo:

Neeraj Panghal vs. Abhishek Rana

Arshiyan Memon vs. Govind Ale

Digamber Singh Rawat vs. Abdul Kahaf



Primeiro de tudo, se você não está seguindo Chris Presnell (@mmaecosystem) nas redes sociais, você está perdendo algumas das melhores coberturas da cena asiática de MMA. Então você deveria fazer isso imediatamente.

Pronto? Ótimo.

Agora, aqui está Neeraj Panghal acertando o timing perfeito para um joelho correndo em um evento Matrix Fight Night em Noida, Índia.

Neeraj Panghal derruba Abishek Rana duas vezes com o gancho de esquerda, então o acerta com uma joelhada carregada no caminho para cima. Quase ilegal, mas na verdade cronometrado perfeitamente.#MFN15 foto.twitter.com/DqAJ3gyDHH — Chris Presnell (@mmaecosystem) 31 de agosto de 2024

Jogo de polegadas ali, assim como o jogo Baltimore-Kansas City ontem à noite, estou certo? Referência obrigatória ao início da temporada da NFL fora do caminho.

Olá, pessoal, aqui é o Herb Dean!

Arshiyan Memon pode ser um para assistir na divisão peso mosca para a Índia. Ele caiu e derrotou um duro Govind Ale no primeiro round agora mesmo em #MFN15e está 7-0. foto.twitter.com/fYNt23latk — Chris Presnell (@mmaecosystem) 31 de agosto de 2024

Arshiyan Memon acertou uma bela direita a caminho daquele nocaute, que foi atrapalhado por um clássico Herb Dean-ing do final. Dean entra em cena enquanto Govind Ale está se defendendo de uma finalização, escolhendo acenar para ela então em vez de salvar Ale quando ele foi inicialmente derrubado ou dar a ele uma chance de se recuperar e lutar contra o estrangulamento. Arbitragem nota 10!

E uma surra de A+ de Digamber Singh Rawat:

Você pode assistir a um replay do Matrix Fight Night 15 gratuitamente no YouTube.

Dong Hwan Lim contra Tae Young Yoon

Artur Solovyov vs. Parque Hae Jin

Ji Yong Yang vs. Alexei Indenko



No Road FC 69 em Wonju, Coreia do Sul, o pessoal estava sendo massacrado enquanto a defesa ficava em segundo plano em relação à agressividade pura e desenfreada.

Em nenhum lugar isso foi melhor exemplificado do que nesta briga de 90 segundos entre Dong Hwan Lim e Tae Young Yoon.

Lim entrou na disputa com um recorde de 5-6 e você pode ver o porquê. Ele luta com a mentalidade de “cara, eu ganho; coroa, você perde”, o que não faz sentido, mas também não faz nada do que aconteceu na troca acima.

Para crédito de Hae Jin Park, ele pelo menos tentou mostrar presença de espírito na defesa aqui, mas não funcionou. De jeito nenhum.

Artur Soloviev mandou uma joelhada voadora bem na guarda de Park, o que deve ter piorado ainda mais o impacto. Uma coisa é levar um golpe desses, outra é ser atingido quando você acha que tem proteção adequada. Mantive as luvas altas, mas não apertadas o suficiente.

Tem 30 segundos sobrando? Aqui está Ji Yong Yang entrando no modo assassino para acabar com Aleksey Indenko.

Assista lutas completas do Road FC 69 gratuitamente no YouTube.

Trent Miller contra Marcus Nash

Kaleo Meheula vs. Chris Mims



Acho que todos podemos concordar que a frase “congelado como Elsa” de Israel Adesanya é uma das mais cafonas da história do MMA, mas, sabe de uma coisa, se a carapuça servir…

Esse é Trent Miller colocando Marcus Nash no gelo com uma direita que Nash pisou direto. Sombras do que Yuneisy Duben fez no Contender Series esta semana. Todo o impacto focou diretamente no queixo de Nash. Pontos de bônus para Miller sabendo que nenhuma continuação era necessária.

Também da United Fight League 5, temos que destacar o nocaute de Kaleo Meheula sobre o sangrento Chris Mims.

Uma coisa é vencer uma luta, outra é manter a compostura com um zumbi de rosto vermelho avançando sobre você. Bem feito.

E caso você tenha perdido, não deixe de conferir o toque exclusivo de Vince Morales na gravata peruana que lhe rendeu o evento principal da noite.

Alibek Kuzhbaev vs. Ali Gharedaghi

Já mencionamos que houve um knockout de 20 segundos com um chute de roda em um show do Naiza FC em Aktau, Cazaquistão? Bem, aqui está.

Alibek Kuzhbaev mandou o pobre Ali Gharedaghi voando com aquele golpe giratório. Gharedaghi verá isso em seus pesadelos.

As lutas do Naiza FC podem ser assistidas gratuitamente no YouTube.

Luan Pedroso vs. Demison Rodrigues

Marcos Aurelio vs. Andrey Silva



Se isso não for suficiente para você, então carregue seu UFC Fight Pass e confira o LFA 191, onde Luan Pedroso acertou um chute maravilhoso em cheio para finalizar.

Não sei o que é mais impressionante, a greve em si ou o fato de Demison Rodrigues não ter sido imediatamente transformado em manequim de loja de departamentos.

Para uma análise mais aprofundada, confira o corte de Caposa do prodígio brasileiro de 20 anos lutando contra Andrey Silva.

O estilo máximo é do jovem peso galo, que agora está com 1,83 m depois de dar um show e coroar a luta com um nocaute decisivo.

