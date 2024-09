Fita de sexo de Shannon Sharpe: A ESPN vai demiti-lo como Paul Pierce e tantos outros? Os fãs acreditam que seus dias estão contados

Eele poderoso A ESPN é propriedade da Disneyuma empresa que é muito liberal quando se trata de produzir conteúdo diversificado e tentar enviar uma mensagem de inclusão, mas para muitas coisas é extremamente conservador e não permite que ninguém que trabalhe para eles faça ou diga coisas “inapropriadas”.

O mais recente é Shannon Sharpe, que se viu em maus lençóis após um incidente embaraçoso envolvendo um clipe de áudio explícito compartilhado em seu Instagram Live. Enquanto Sharpe enfrenta o escrutínio público, muitos estão questionando se isso vai custar o emprego dele na ESPNsemelhante a como Paul Pierce foi demitido em 2021. A comparação entre esses dois casos levanta questões importantes sobre a consistência da ESPN ao lidar com tais controvérsias.

Shannon Sharpe quebra o silêncio em transmissão ao vivo íntima acidental

Incidente explícito de Sharpe no Instagram ao vivo

Shannon Sharpeum jogador do Hall da Fama da NFL e agora colaborador da ESPN, transmitiu ao vivo por engano um áudio dele fazendo sexo para seus 3,2 milhões de seguidores no Instagram. O vídeo, que Sharpe inicialmente alegou ser resultado de um hack, rapidamente se tornou viral, levando a um constrangimento generalizado. Em seu podcast Bebida noturna com Chad Ochocinco JohnsonSharpe admitiu: “Estou decepcionado comigo mesmo. Eu decepcionei muitas pessoas.”

Ele explicou que o incidente aconteceu sem querer: “Joguei meu celular na cama, engajado em uma atividade. Eu não sabia IG Live“Embora tenha sido um erro pessoal e profissional, o pedido de desculpas de Sharpe pareceu genuíno, e ele parece estar levando o assunto a sério.

Sharpe perderá seu emprego na ESPN?

A grande questão permanece: Sharpe será demitido da ESPN por esse incidente? Até agora, não há nenhuma indicação de que a ESPN planeja cortar relações com ele, embora Sharpe tenha se empenhado em controle de danos, falando com seus chefes e familiares. A situação ainda está se desenvolvendo, mas não parece que ele será demitido imediatamente.

A situação de Sharpe inevitavelmente atrai comparações com a demissão de Paul Pierce da ESPN em 2021. Pierce foi demitido após transmitir ao vivo um vídeo dele mesmo jogando cartas com amigos enquanto dançarinas exóticas estavam presentes no fundo. Apesar da natureza menos explícita do vídeo de Sharpe, o público ainda está se perguntando se a ESPN tratará ambas as situações igualmente.

Comparando com a demissão de Paul Pierce

Paulo PierceO disparo foi rápido e deixou pouco espaço para segundas chances. A ESPN decidiu que seu vídeo, embora relativamente manso, comparado ao áudio de Sharpe – foi motivo para demissão. Alguns fãs acreditam que as ações de Sharpe, que parecem mais explícitas, deveria merecer consequências semelhantes. No entanto, há uma diferença notável: Sharpe está na ESPN há pouco tempo, tendo assinado um contrato de vários anos no início deste ano, enquanto Pierce foi um colaborador de longo prazo.

Como um fã observou, “Pessoas foram demitidas por muito menos“O incidente de Sharpe é sem dúvida mais embaraçoso, mas sua longa carreira na mídia esportiva e sua reputação podem lhe dar uma camada de proteção que Pierce não tinha.

Histórico de demissões da ESPN

A ESPN dispensou diversas personalidades importantes ao longo dos anos por vários motivos. Aqui estão alguns nomes notáveis:

Paulo Pierce – Demitido em 2021 após transmitir ao vivo um vídeo com dançarinas exóticas enquanto jogava cartas com amigos.

– Demitido em 2021 após transmitir ao vivo um vídeo com dançarinas exóticas enquanto jogava cartas com amigos. Curt Schilling – Demitido em 2016 por fazer postagens controversas nas redes sociais, incluindo comentários anti-transgêneros.

– Demitido em 2016 por fazer postagens controversas nas redes sociais, incluindo comentários anti-transgêneros. Colina Jemele – Saiu em 2018 após criticar o presidente Trump e discordar da abordagem da rede em relação a comentários políticos.

– Saiu em 2018 após criticar o presidente Trump e discordar da abordagem da rede em relação a comentários políticos. Bill Simmons – Foi demitido em 2015 após criticar repetidamente o comissário da NFL, Roger Goodell.

– Foi demitido em 2015 após criticar repetidamente o comissário da NFL, Roger Goodell. Keith Olbermann – Deixou a ESPN em 2015 após uma série de controvérsias políticas, incluindo críticas à Penn State e desentendimentos com a administração.

– Deixou a ESPN em 2015 após uma série de controvérsias políticas, incluindo críticas à Penn State e desentendimentos com a administração. Tony Kornheiser – Suspenso em 2010 e posteriormente deixado após fazer comentários sobre o guarda-roupa da colega Hannah Storm.

– Suspenso em 2010 e posteriormente deixado após fazer comentários sobre o guarda-roupa da colega Hannah Storm. Rob Parker – Demitido em 2013 após questionar a “negritude” do quarterback da NFL Robert Griffin III no First Take.

– Demitido em 2013 após questionar a “negritude” do quarterback da NFL Robert Griffin III no First Take. Rush Limbaugh – Renunciou em 2003 após fazer comentários racialmente insensíveis sobre Donovan McNabb enquanto trabalhava como analista da NFL.

– Renunciou em 2003 após fazer comentários racialmente insensíveis sobre Donovan McNabb enquanto trabalhava como analista da NFL. Chris Broussard – Saiu em 2016 após enfrentar reações negativas por comentários controversos sobre homossexualidade.

– Saiu em 2016 após enfrentar reações negativas por comentários controversos sobre homossexualidade. Adriana Lawrence – Deixou a ESPN após entrar com um processo de assédio sexual contra a rede em 2018.

Embora o emprego de Sharpe pareça seguro por enquanto, a situação pode mudar se a ESPN decidir tomar uma posição mais dura. Do jeito que está, o incidente parece ser considerado um erro pessoal em vez de uma ofensa passível de demissão, mas Sharpe precisará agir com cuidado daqui para frente.