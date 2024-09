Florence Pugh diz que parou de atuar para se concentrar em si mesma

A atriz conversou com Voga britânica sobre tentar restabelecer o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal… dizendo que ela fez a primeira pausa em sua carreira neste verão porque tem pulado de projeto em projeto com tempo de folga limitado recentemente.

Pugh – que se autodenomina uma “maníaca pelo trabalho” – diz que estava se sentindo absolutamente exausta… e está preocupada por estar muito focada no trabalho e não o suficiente em realmente aproveitar a vida.

Ela está de volta aos holofotes agora… atualmente na turnê de imprensa do drama romântico “We Live in Time” ao lado de seu colega de elenco André Garfield. O filme está previsto para ser lançado no próximo mês.