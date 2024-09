Flyers e o goleiro Alexei Kolosov em impasse

VOORHEES, NJ — Se o goleiro Alexei Kolosov não quer jogar pelo Philadelphia Flyers, o Flyers também não o quer jogando na Rússia.

Esse é o status do impasse entre os Flyers e Kolosov, um bielorrusso de 22 anos que é um dos seus principais prospectos de goleiro. Ele não se apresentou ao acampamento de novatos do time esta semana em suas instalações de treinamento em Nova Jersey e pediu aos Flyers que o emprestassem de volta ao Dinamo Minsk da KHL da Rússia — um pedido que o gerente geral dos Flyers, Daniel Briere, disse que o time não atenderá.

“É hora de ele se apresentar e respeitar o contrato”, disse ele no acampamento de novatos dos Flyers na terça-feira.

Kolosov assinou um contrato de nível de entrada com os Flyers em 2023, que o emprestou ao Dinamo Minsk na temporada passada antes de vir para os EUA para jogar na American Hockey League com o Lehigh Valley Phantoms. Kolosov apareceu em dois jogos na temporada passada na AHL.

“Acho que ainda podemos esperar que ele decida aparecer se quiser jogar hóquei, mas não parece ser isso neste momento”, disse Briere. “É o que é. Temos que seguir em frente. Esperávamos que ele quisesse competir por uma vaga.”

Os Flyers já têm sua dupla de goleiros definida para esta temporada: Samuel Ersson, 25, que jogou 51 partidas na temporada passada; e Ivan Fedotov, 27, que apareceu em três jogos após chegar da Rússia no final da temporada.

O plano era que Kolosov tivesse bastante tempo com os Phantoms nesta temporada, em conjunto com o goleiro Cal Petersen, de 29 anos. Briere disse que havia uma chance de Kolosov ficar em terceiro na tabela de profundidade deles.

“Quando você olha para a maneira como estamos construídos agora, há uma oportunidade para ele”, disse ele.

Mas Briere disse que Kolosov não queria começar esta temporada na AHL e queria “ter uma vaga garantida na NHL”. Se não tivesse essa garantia, Kolosov queria permanecer na KHL.

Briere disse que os Flyers não têm interesse em emprestar Kolosov de volta à KHL.

“Nós concordamos no ano passado em emprestá-lo de volta por um ano porque ele queria ficar em casa, mas em algum momento você assina um contrato e nós o queremos aqui”, ele disse. “Queremos que ele comece a se integrar à maneira como o jogo é jogado aqui na América do Norte, com gelo menor, aprendendo a língua e tudo isso. E eu acho que ele não vê dessa forma no momento.”

Houve especulações de que os Flyers poderiam negociar Kolosov para acabar com o impasse. Mas isso depende de outro time da NHL conseguir fazê-lo se comprometer a deixar a Rússia.

“Eu entendo, você pode estar com saudades de casa, mas essa é a vida de um jogador profissional de hóquei. Você tem que se adaptar se quiser jogar hóquei. É assim que é”, disse Briere.

Esta é a segunda escolha recente de alto nível que se recusou a jogar pelos Flyers sob o comando de Briere.

O atacante Cutter Gauthier foi escolhido em quinto lugar pelo Philadelphia Flyers no draft da NHL de 2022, mas foi negociado com o Anaheim Ducks no início de janeiro pelo defensor Jamie Drysdale e uma seleção de segunda rodada no draft da NHL de 2025. Ficou claro que, nas palavras do presidente da Comcast Spectacor, Dan Hilferty, “sua mente estava decidida de que ele não queria estar na Filadélfia”.

Briere disse que a equipe está sempre examinando sua abordagem aos candidatos, mas que ele está mais preocupado com a cultura dos jogadores que já estão na organização.

“Estou mais preocupado com as pessoas de dentro do que com as de fora e, quando elas entram, geralmente percebem o quão bem estamos”, disse ele.

Um prospecto que se comprometeu com os Flyers é o ala Matvei Michkov, que está participando do acampamento de novatos após ser selecionado em sétimo lugar geral em 2023. Michkov é considerado um dos melhores prospectos ofensivos da história recente da franquia.

“Mal posso esperar para ver como ele vai criar ofensivas [in the NHL]”Acho que o cérebro dele é bem especial”, disse Briere.

Muitos fãs da NHL estão esperando algo diferente com Michkov: um jovem ofensivo de 19 anos jogando sob o comando do técnico John Tortorella, que não hesitou em privar os jovens patinadores do tempo de jogo para transmitir sua mensagem a eles.

Briere prevê algum atrito.

“Haverá alguns fogos de artifício. Mas ele vai ensiná-lo a ser um profissional. Ele vai ensiná-lo a ser o melhor jogador que ele pode ser”, disse Briere, que disse que a decisão final sobre todas as escalações é deixada com Tortorella.

Embora Briere reconheça que Michkov é um talento especial, ele está estabelecendo um padrão baixo para ele em sua primeira temporada na NHL.

“Vai ser uma temporada difícil para ele. Esta é a melhor liga do mundo. É um grande passo. Não vai ser fácil. Então minhas expectativas são realmente muito baixas”, disse ele.

Os Flyers abrem a temporada regular de 2024-25 em Vancouver no dia 11 de outubro. Eles terminaram a temporada passada a quatro pontos da última vaga dos playoffs na Conferência Leste.