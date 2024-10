Foden, do Manchester City, volta a ser o melhor da Premier League, diz Pep

O atacante do Manchester City, Phil Foden, tem lutado até agora para escalar as alturas da temporada passada, mas o técnico Pep Guardiola disse que sua campanha está prestes a decolar.

Foden marcou 28 gols pelo clube e pela seleção em todas as competições e foi eleito Jogador do Ano da PFA, mas desta vez começou quatro de seus cinco jogos no banco, com sua única estreia sendo contra o Watford, na Copa da Liga.

Falando antes do confronto do City pela Liga dos Campeões, na Eslováquia, contra o Slovan Bratislava, Guardiola disse que não estava preocupado, dizendo que o jogador de 24 anos está voltando ao ritmo.

“Talvez eu possa ter dúvidas em muitas coisas, mas Phil Foden vai voltar! Por mais que se sinta bem, ele estará de volta”, disse Guardiola aos repórteres.

“Acho que em 30 minutos no St James’ Park [in a 1-1 draw against Newcastle on Saturday]já senti algo que gosto e que não vi, por exemplo, contra o Watford.”

Foden ainda não marcou nesta temporada, mas uma viagem fora de casa a Bratislava – derrotada por 5-1 no jogo de estreia frente ao Celtic – pode ser o momento para ele abrir a sua conta.

“Não se esqueçam que depois da Euro ele não treinou durante dois meses, teve problemas com algumas coisinhas e alguns problemas de saúde”, disse Guardiola. “Mas agora ele está sorrindo e está em seu ritmo.

“Ele foi o melhor jogador da Premier League na temporada passada, por isso precisamos dele, ele foi importante para nós, mas não tenho dúvidas de que, com o seu amor pelo futebol, o seu treino e paixão, ele estará de volta.”

O City empatou em 0 a 0 em casa para o Inter de Milão no primeiro jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões e deverá despachar o Bratislava na terça-feira com facilidade.

“Tenho um respeito incrível por todos os times da Liga dos Campeões, especialmente quando você joga fora”, disse Guardiola. “Espero que possamos ser agressivos e conseguir o resultado que precisamos.

“Eu aprendi [in my career] que nada é garantido. Nada vem de graça.”

Foi um tema abordado pelo zagueiro do City, John Stones, que fez parte da seleção inglesa que ficou a poucos segundos de perder para a Eslováquia nas oitavas de final da Euro 2024, em junho, antes de vencer por 2 a 1 e seguir até o fim. para a final.

“Sabemos a qualidade que eles têm”, disse Stones. “Esse jogo foi direto, eles dificultaram muito e sabemos que amanhã à noite eles estarão bem organizados e será um ambiente incrível”.

Informações da Reuters foram usadas nesta história.