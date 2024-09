Fonte — Chiefs e Peyton Hendershot são multados por incidente com Ravens

KANSAS CITY, Missouri — O Kansas City Chiefs foi multado em US$ 100.000 por uma briga envolvendo o tight end Peyton Hendershot e o Baltimore Ravens durante a abertura da temporada do time em 5 de setembro, confirmou uma fonte à ESPN no sábado.

Hendershot, que estava inativo no jogo e parado na lateral do campo dos Chiefs, empurrou o linebacker dos Ravens, Roquan Smith, depois que Smith expulsou Patrick Mahomes dos limites.

Escolhas do editor

A notícia da multa dos Chiefs foi relatada pela primeira vez pela NFL Network, que disse que a liga disciplinou o time porque ele violou uma regra que proíbe jogadores inativos de fazer “contato físico desnecessário, ou provocar ou direcionar linguagem abusiva, ameaçadora ou insultuosa ou gestos a oponentes, árbitros ou representantes da Liga”.

Hendershot também foi multado em um valor não revelado, confirmou a fonte à ESPN.

Hendershot foi adquirido pelos Chiefs em uma troca com o Dallas Cowboys pouco antes do início da temporada regular.