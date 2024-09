Fonte – Dolphins colocam Tua Tagovailoa na IR após concussão

MIAMI — O Miami Dolphins está colocando Tua Tagovailoa na reserva de lesionados depois que o quarterback sofreu outra concussão na derrota de quinta-feira para o Buffalo Bills, disse uma fonte a Adam Schefter, da ESPN, na terça-feira.

Pelas regras da NFL, Tagovailoa deve permanecer na reserva de lesionados por pelo menos quatro jogos. Não há um cronograma para quanto tempo Miami planeja mantê-lo na IR, pois ele se concentra em sua saúde antes de retornar ao campo.

É a terceira concussão diagnosticada na carreira de Tagovailoa na NFL.

O técnico dos Dolphins, Mike McDaniel, disse na segunda-feira que Tagovailoa não seria colocado na IR até que mais informações estivessem disponíveis, mas a decisão foi tomada na terça-feira após uma avaliação mais aprofundada.

Miami contratou o quarterback Tyler Huntley do time de treino do Baltimore Ravens na segunda-feira. De acordo com as regras da NFL, os Dolphins devem alocar uma vaga em seu elenco de 53 jogadores para Huntley por pelo menos seus próximos três jogos.

“Tivemos que aprender em primeira mão um bom lembrete de como basta uma jogada e o que você acha que é sua profundidade muda abruptamente”, disse McDaniel. “Então, essa é uma jogada para seguir em frente e garantir alguma profundidade em caso de imprevistos, que são cronogramas para nós no que se refere a Tua.”

O quarterback do terceiro ano, Skylar Thompson, começará o jogo de domingo contra o Seattle Seahawks, agora que Tagovailoa foi oficialmente descartado.

Thompson não jogou durante a temporada de 2023, mas começou três jogos como novato em 2022, incluindo uma derrota no playoff na estrada para os Bills. McDaniel disse que a mudança para adicionar Huntley “não foi um reflexo direto sobre Skylar” e foi feita para reforçar a profundidade do time.

Huntley começou 10 jogos em sua carreira de quatro anos, principalmente para os Ravens. Ele foi nomeado para o Pro Bowl em 2022 após ajudar a guiá-los para os playoffs no lugar de Lamar Jackson. Ele começou a derrota do Baltimore nos playoffs para o Cincinnati Bengals.

“Eu acho que isso ajuda na dinâmica do [quarterbacks] espaço para adicionar outro cara com histórico de titular a esse time”, disse McDaniel sobre Huntley. “Ele é um cara que é um sinalizador que um time pode apoiar. … Acho que isso é mais diretamente para dar suporte a Skylar, e então você sempre deixa a competição acontecer quando está em campo. Mas esse é um movimento de profundidade, com certeza.”

Tagovailoa sofreu a lesão enquanto corria pelo meio para um primeiro down e fazia contato forçado com seu capacete no antebraço do safety do Bills, Damar Hamlin. Tagovailoa imediatamente entrou em uma resposta de esgrima com seus braços em uma posição não natural.

Os treinadores médicos atenderam Tagovailoa por vários minutos enquanto os jogadores se ajoelhavam ao redor dele. Ele finalmente conseguiu sair do campo e entrar no vestiário por conta própria, mas foi rapidamente descartado para o resto do jogo.

Os próximos quatro jogos elevarão o total de jogos perdidos por lesão de Tagovailoa para 14 desde 2020. Ele jogou todos os 18 jogos da temporada regular e dos playoffs dos Dolphins em 2023.