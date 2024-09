Fonte – Erik McCoy, do Saints, precisa de cirurgia na virilha e vai perder tempo

NOVA ORLEANS — O pivô do Saints, Erik McCoy, deve passar por uma cirurgia na virilha esta semana e ficará de fora, confirmou uma fonte à ESPN na terça-feira.

A NFL Network foi a primeira a relatar que McCoy, capitão do time e selecionado para o Pro Bowl de 2023, precisa de cirurgia e pode ficar afastado por seis a oito semanas.

É a segunda perda significativa para a linha ofensiva dos Saints nesta temporada. New Orleans entrou na temporada sem o right tackle All-Pro Ryan Ramczyk, que foi colocado na reserva de lesionados antes do training camp devido a problemas significativos no joelho.

McCoy saiu do jogo de domingo com apenas três snaps na derrota por 15-12 para o Philadelphia Eagles. Ele foi primeiro para a tenda de lesões, depois para o vestiário e não voltou para o jogo. Os Saints tiveram seu pior desempenho ofensivo e pior desempenho de corrida da temporada contra os Eagles.

“Você perde um cara como Erik, isso dói”, disse o quarterback do Saints, Derek Carr, após o jogo. “Ele é um capitão, ele é um líder do nosso time de futebol, então isso dói. Mas futebol, essas coisas acontecem o tempo todo. É o próximo homem. Você tem que ser capaz de se recompor e a expectativa não muda.”

Os Saints moveram o left guard Lucas Patrick, que foi uma adição de agente livre nesta offseason, para o lugar de McCoy depois que ele deixou o jogo. Olisaemeka Udoh, também uma adição de agente livre neste ano, saiu do banco para assumir o lugar de Patrick.

“Ninguém quer ver um centro do Pro Bowl cair”, disse o técnico Dennis Allen na segunda-feira. “… Isso é um desafio e, ainda assim, todos na NFL têm que encarar esses desafios. Esperamos que nossos rapazes consigam entrar lá e atuar, e eu acho que Lucas Patrick fez um bom trabalho entrando e preenchendo o lugar de Erik. Foi um desafio, mas essa não foi a diferença no jogo.”

Patrick está oficialmente listado como reserva de McCoy na tabela de profundidade e tem experiência significativa como pivô de seus períodos anteriores no Green Bay Packers e no Chicago Bears.

O jogador de linha ofensiva do practice squad Shane Lemieux começou o terceiro jogo da pré-temporada naquele lugar. Os Saints promoveram Josh Andrews do practice squad quando McCoy perdeu quatro jogos devido a uma lesão em 2022 e moveram o right guard Cesar Ruiz para o center quando McCoy perdeu tempo no início da temporada de 2021.