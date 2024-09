Fonte – Jake Ferguson, do Cowboys, tem hematoma ósseo e entorse do ligamento colateral medial

FRISCO, Texas — O tight end do Dallas Cowboys, Jake Ferguson, ainda pode jogar no domingo contra o New Orleans Saints após ser diagnosticado com uma contusão óssea e uma pequena torção no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, disse uma fonte à ESPN na segunda-feira.

Ferguson fez uma ressonância magnética na segunda-feira de manhã após deixar a vitória dos Cowboys por 33-17 contra o Cleveland Browns após uma recepção de 2 jardas no terceiro quarto. Ele caiu desajeitadamente ao tentar pular o linebacker Jordan Hicks e imediatamente agarrou seu joelho.

Ele foi ao vestiário e não retornou. Após o jogo, várias fontes disseram que o ligamento cruzado anterior de Ferguson permaneceu intacto, mas a ressonância magnética foi necessária para o diagnóstico completo.

“Deus é bom”, Ferguson postou no X na manhã de segunda-feira.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Ferguson terminou com três recepções para 15 jardas. No ano passado, ele se estabeleceu com 71 recepções para 761 jardas e cinco touchdowns e foi adicionado ao Pro Bowl como um substituto.

“Acho que nos esquivamos de um grande”, disse o quarterback Dak Prescott no domingo após o jogo. “Obviamente ele tem que fazer alguns raios-X [Monday]mas conversando com ele, ele me deu muita confiança de que ele ficará bem. Ele será capaz de responder, seja nada ou algumas semanas.

“Não consigo nem pensar no que sentiríamos falta sem ele. Sua mentalidade, o que ele traz para o jogo, onde crescemos em nossa conexão, ficaremos bem. Ele ficará bem. Ele me deu a notícia, então vou tentar pensar nisso e colocá-lo de volta lá o mais rápido que pudermos.”

Se Ferguson não puder jogar no domingo ou ficar fora por mais tempo, os Cowboys têm Luke Schoonmaker, uma escolha de segunda rodada em 2023; Brevyn Spann-Ford; e John Stephens Jr., que estava inativo no domingo por causa de uma distensão no tendão, como os outros tight ends na lista de 53 jogadores. O fullback Hunter Luepke foi usado como bloqueador on-the-line contra os Browns.

Eles combinaram 13 recepções para 101 jardas em suas carreiras.