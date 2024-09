Fonte — Malcolm Koonce, do Raiders, fora da temporada com lesão no joelho

HENDERSON, Nevada — O ala defensivo do Las Vegas Raiders, Malcolm Koonce, está fora da temporada devido a uma lesão no joelho sofrida no treino três dias antes da abertura da temporada, confirmou uma fonte da equipe na sexta-feira à noite.

Koonce, vindo de oito sacks e três fumbles forçados, o melhor desempenho da carreira, em 2023 e entrando em um ano de contrato, foi colocado na reserva de lesionados em 8 de setembro. Charles Snowden começou os dois primeiros jogos do time no lugar de Koonce, oposto ao edge rusher Maxx Crosby, três vezes eleito para o Pro Bowl.

Com o defensive end Tyree Wilson, do segundo ano, sofrendo uma lesão no joelho na abertura do Los Angeles Chargers e perdendo a Semana 2 no Baltimore Ravens, Las Vegas contratou o ex-escolha de primeira rodada do draft K’Lavon Chaisson para o practice squad. Chaisson foi elevado para a lista de 53 jogadores e jogou contra os Ravens antes de ser revertido para o practice squad, embora ele possa ser elevado novamente.

Wilson, a sétima escolha geral do draft de 2023, retornará para jogar na estreia dos Raiders em casa contra o Carolina Panthers no Allegiant Stadium neste fim de semana, disse o técnico dos Raiders, Antonio Pierce.

Koonce, 26, foi visto usando uma manga no joelho direito um dia antes de sua lesão sem contato.

Crosby tem todos os três sacks dos Raiders nos dois primeiros jogos e é o atual Jogador Defensivo da Semana da AFC após acumular seis tackles, incluindo quatro para perda, com dois sacks e um desvio de passe enquanto jogava todos os snaps defensivos da vitória dos Raiders por 26-23 em Baltimore. Ele sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo na penúltima jogada do jogo, no entanto, e está oficialmente questionável para jogar contra os Panthers após treinar de forma limitada esta semana.

O repórter da NFL Jordan Schultz foi o primeiro a relatar que Koonce estaria fora da temporada.