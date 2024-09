Fonte — NFL multa Carr do Saints por dança de TD de Michael Jackson

METAIRIE, Louisiana — O quarterback do New Orleans Saints, Derek Carr, foi multado por sua comemoração de touchdown na Semana 2 que imitou Michael Jackson, disse uma fonte à ESPN.

Carr pegou a bola da linha de 1 jarda para um touchdown no terceiro quarto da vitória do Saints por 44-19 contra o Dallas Cowboys no domingo. Ele então fez um movimento de dança que ficou famoso por Jackson, que envolvia agarrar sua virilha.

Embora a NFL tenha relaxado algumas regras de comemoração de touchdown em 2017, o regulamento atual determina que um jogador pode ser sinalizado por conduta antidesportiva por “um ato sexualmente sugestivo ou ofensivo”.

Embora as multas da Semana 2 ainda não tenham sido tornadas públicas, uma primeira infração por conduta antidesportiva é multada em $ 14.069. Carr não foi sinalizado para a celebração.

Carr disse que escolheu a comemoração porque prometeu à família que faria uma dança de Jackson se marcasse um touchdown nesta temporada.

“As pessoas não sabem muita coisa sobre mim. … Casamentos ou aniversários, estou sempre dançando”, disse Carr após o jogo. “Uma vez eu bati no Michael Jackson e [my brothers] estavam tipo, ‘Cara, você tem que fazer isso se você marcar.'”

O Pro Football Talk foi o primeiro a relatar a multa de Carr.