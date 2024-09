Fonte – Raiders mantém Gardner Minshew como QB titular

HENDERSON, Nevada — Gardner Minshew continuará sendo o quarterback titular do Las Vegas Raiders no jogo em casa do time no domingo contra o Cleveland Browns, confirmou uma fonte da equipe.

“Nada foi cogitado”, disse a fonte, em relação a uma possível troca.

A notícia foi relatada primeiramente pela NFL Network.

Isso aconteceu um dia depois de o técnico do Raiders, Antonio Pierce, não ter se comprometido a manter Minshew como titular após Aidan O’Connell sair do banco para liderar Las Vegas em um touchdown tardio na derrota por 36 a 22 para o Carolina Panthers.

Quando Pierce foi questionado na segunda-feira em sua entrevista coletiva semanal, que foi adiada por mais de uma hora devido a reuniões com sua equipe, se o sucesso de O’Connell significava alguma coisa ou se Minshew ainda era titular, ele disse: “Acho que precisamos conversar com os jogadores e avaliar tudo o que aconteceu ontem primeiro.”

Pierce havia dito anteriormente que os Raiders estavam procurando uma “faísca” de O’Connell, que levou Las Vegas a uma campanha de pontuação de 70 jardas em 13 jogadas, completando 9 de 12 passes para 82 jardas e terminando com um passe para touchdown de 8 jardas para Tre Tucker.

Enquanto isso, Minshew lançou para 214 jardas e completou 18 de 28 passes com um touchdown e uma interceptação contra Carolina.

Minshew, que assinou um contrato de agente livre de dois anos com US$ 15 milhões garantidos por Las Vegas, derrotou O’Connell em uma batalha de campo de treinamento. Pierce disse na época que queria dar a Minshew pelo menos o primeiro quarto da temporada para que o time começasse rápido.

Em três jogos, Minshew completou 73,7% de seus passes (o que o coloca em quinto lugar na NFL entre passadores com pelo menos 70 tentativas) para 747 jardas (sexto na liga), com três touchdowns e três interceptações e um rating de 92,4 (14º entre QBs com pelo menos 70 passes).