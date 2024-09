Fonte: Ravens vão contratar Yannick Ngakoue para o time de treino

OWINGS MILLS, Maryland — O linebacker externo agente livre Yannick Ngakoue, que tem 69 sacks na carreira, está retornando ao Baltimore Ravens, pelo qual jogou pela última vez em 2020, disse uma fonte a Adam Schefter, da ESPN, na segunda-feira.

Ngakoue, 29, está sendo contratado pelo time de treino de Baltimore, de acordo com outra fonte.

A mudança é surpreendente porque os Ravens têm pressionado os quarterbacks nesta temporada. Baltimore tem 10 sacks em três jogos, ficando em nono lugar na NFL.

Ngakoue traz experiência para um dos grupos mais jovens dos Ravens. Dos quatro principais pass rushers de Baltimore, apenas Kyle Van Noy tem mais de 25 anos.

Os Ravens adquiriram Ngakoue em 2020 do Minnesota Vikings, trocando uma escolha de terceira rodada e uma escolha condicional de quinta rodada por ele. Mas ele nunca realmente clicou em Baltimore, terminando com 11 tackles e três sacks em nove jogos.

Ngakoue jogou apenas aquela temporada com os Ravens, assinando com os Raiders como agente livre depois de jogar 20 snaps na derrota do Baltimore nos playoffs divisionais da AFC para o Buffalo Bills.

O Chicago Bears contratou Ngakoue no início do training camp de 2023 com um contrato de um ano e US$ 10,5 milhões para ajudar a consertar a pior pressão sobre o passe da liga, que totalizou 20 sacks, o menor número da NFL em 2022.

A parceria entre Ngakoue e o edge rusher Montez Sweat em novembro passado teve um efeito significativo no veterano de oito anos na NFL, cuja temporada foi interrompida após 13 jogos, quando ele quebrou o tornozelo em 10 de dezembro e foi colocado na reserva de lesionados.

Nesses 13 jogos, Ngakoue totalizou 4 sacks, 7 ataques ao quarterback e 22 tackles.

Ngakoue registrou pelo menos oito sacks em cada uma de suas primeiras sete temporadas na NFL e se juntou aos Bears depois de totalizar 9,5 sacks com o Indianapolis Colts em 2022.

Ngakoue passou os primeiros quatro anos de sua carreira com Jacksonville antes que os Jaguars colocassem a franchise tag no pass rusher durante a offseason de 2020. Ele foi negociado com o Minnesota Vikings em agosto de 2020 e jogou seis partidas por eles antes de ser enviado para os Ravens antes do prazo de negociação.

Courtney Cronin, da ESPN, contribuiu para esta reportagem.