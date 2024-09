Fontes – 49ers chamado para troca de Justin Jefferson antes do draft

Em meio à incerteza da offseason em torno de Brandon Aiyuk, os 49ers verificaram a disponibilidade de Justin Jefferson antes do draft da NFL deste ano, mas os Vikings não tinham interesse algum em negociar o wide receiver e imediatamente rejeitaram as perguntas do San Francisco, disseram fontes da liga à ESPN.

Os 49ers não foram o único time a checar Jefferson. Os Jets e os Colts também tinham algum nível de interesse, mas os Vikings nunca consideraram mover o três vezes Pro Bowler e as conversas nunca foram a lugar nenhum, de acordo com fontes.

Essas perguntas surgiram antes de os Vikings assinarem com Jefferson um contrato recorde em junho, tornando-o o wide receiver mais bem pago da história da NFL. Os times que perguntaram pensaram que poderiam tentar Minnesota com pacotes de troca atraentes, mas os Vikings só estavam interessados ​​em recontratar um dos melhores jogadores da liga.

O San Francisco enfrenta o Jefferson e os Vikings no domingo, e o técnico do 49ers, Kyle Shanahan, sabe que tipo de recebedor sua defesa enfrentará.

“Não há um ângulo em que ele não possa realmente correr — em velocidade máxima e soltar seu peso”, disse Shanahan aos repórteres. “Ele também é destemido na forma como joga. Suas mãos são tão boas quanto as de qualquer um. Pelo que ouvi de pessoas que estiveram com ele, elas dizem que ele é um dos jogadores mais inteligentes com quem as pessoas já estiveram. Ele é o pacote completo.”

Os Vikings assinaram com Jefferson em junho uma extensão de quatro anos e US$ 140 milhões, que inclui US$ 110 milhões garantidos, disseram fontes à ESPN. Menos de três meses depois, os Niners encerraram seu impasse contratual com Aiyuk ao assinar com ele uma extensão de quatro anos e US$ 120 milhões, que inclui US$ 76 milhões garantidos.

O gerente geral dos Vikings, Kwesi Adofo-Mensah, disse no NFL Scouting Combine em fevereiro que uma troca de Jefferson nunca passou pela sua cabeça — mesmo que isso o ajudasse a negociar por um quarterback no draft.

Jogador Ofensivo do Ano de 2022, Jefferson entrou nesta temporada com uma média de 98,3 jardas recebidas por jogo — a maior na história da NFL em qualquer período da carreira.

Jefferson, 25, estabeleceu um recorde da NFL para a maioria das jardas recebidas nas três primeiras temporadas de uma carreira (4.825) e então eclipsou 1.000 jardas na temporada passada, apesar de perder sete jogos — e partes de outros dois — por causa de lesões. Suas 1.074 jardas em 2023 foram as maiores já registradas por um jogador da NFL que jogou 10 ou menos jogos em uma temporada.