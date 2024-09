Fontes – ACC, Clemson, FSU renovam negociações sobre distribuição de receita

As negociações entre Clemson, Florida State e a ACC se intensificaram nas últimas semanas, de acordo com fontes, sobre uma proposta que destinaria uma parcela maior da receita às escolas com base na avaliação da marca e nas avaliações da televisão, além de potencialmente alterar a expiração da concessão de direitos da liga — que atualmente vai até 2036 — em troca dos Tigers e Seminoles retirarem seus processos contra a conferência.

De acordo com diversas fontes dentro da liga, as conversas são preliminares e as partes não estão perto de um acordo, mas elas representam um forte sinal de que a Florida State e a Clemson estão abertas a permanecer na conferência sob termos financeiros mais favoráveis.

A proposta, que foi formulada pela Clemson e pela Florida State e discutida pelos presidentes da liga durante a reunião regular agendada para terça-feira, inclui dinheiro adicional destinado a escolas com melhor sucesso de audiência em futebol americano e basquete.

Embora a proposta não tenha sido amplamente distribuída ou discutida entre os diretores atléticos da conferência, administradores de mais de meia dúzia de escolas que falaram com a ESPN disseram que estariam pelo menos abertos a alguma divisão de receita alterada.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Em 2022-23, a ACC distribuiu uma média de US$ 44,8 milhões por escola, cerca de US$ 7 milhões a menos que a SEC; no entanto, espera-se que essa diferença cresça para mais de US$ 30 milhões ao contabilizar o novo contrato de televisão da SEC, que começou este ano.

O diretor atlético da Florida State, Michael Alford, chamou a lacuna de receita iminente de uma ameaça existencial, e ele pressionou a ACC a dividir a receita de forma desigual durante as reuniões de primavera de 2023 da liga, pedindo mais dinheiro para escolas que tiveram sucesso em campo, bem como aquelas que atraíram as maiores classificações para a televisão. A liga finalmente concordou em instituir uma nova política de compartilhamento de receita apelidada de “iniciativas de sucesso” que recompensaria programas que fizessem jogos de bowl, o College Football Playoff ou o torneio de basquete masculino e feminino da NCAA com uma parcela maior da receita da pós-temporada, mas na época, os ADs não estavam interessados ​​em nenhum plano que incluísse avaliação de marca ou classificações de televisão também.

Nos meses que se seguiram, no entanto, a Florida State e a Clemson entraram com ações judiciais contra a ACC em um esforço para se livrar da concessão de direitos da liga, que vincula os direitos de mídia de cada membro à ACC até junho de 2036. A ACC rebateu ambas as partes na Carolina do Norte. Até o momento, pouco movimento ocorreu na frente legal e, se os casos forem a julgamento, uma resolução final para as ações judiciais ainda pode levar anos, de acordo com advogados de todos os lados. Como parte da decisão de um juiz no Condado de Leon, Flórida, os lados foram obrigados a entrar em mediação, que é quando as discussões sobre divisões de receita baseadas em classificações ganharam nova vida.

Na proposta apresentada por Clemson e Florida State, o prazo de concessão de direitos também seria reduzido — possivelmente já em 2030 — para melhor se adequar ao término dos acordos de TV no Big 12 e Big Ten.

Embora os pontos básicos da proposta tivessem algum apoio dentro das escolas associadas, havia questões significativas sobre os detalhes. Como um diretor atlético que apoiou a ideia geral observou, avaliar adequadamente algo como classificações de TV pode ser difícil com vários fatores externos influenciando horários de início, redes e participação nas classificações que podem não refletir diretamente o valor de um programa.

Vários administradores que não apoiaram a proposta admitiram que havia um incentivo potencial para continuar as discussões se isso ajudasse a garantir o futuro da conferência no futuro próximo, com um deles observando que seria melhor do que ver a ACC desmoronar completamente e outro sugerindo que uma divisão de receita baseada na marca poderia ser inevitável para cada liga, à medida que os contratos de TV continuam a crescer e as ligas continuam a se expandir.

A ACC também está em negociações com a ESPN, que detém uma opção exclusiva para estender o contrato de televisão da liga de 2027 a 2036. A ESPN deve aceitar ou recusar a opção até fevereiro de 2025.

A ACC se recusou a comentar o status das discussões sobre mudanças no modelo de distribuição de receita, mas em maio, o comissário Jim Phillips disse que estava aberto a todas as opções que garantissem a posição da liga.

“Você tem que permanecer otimista”, disse Phillips, “e trabalhar nessas coisas. Nós administraremos o que temos que administrar, e eu estou sempre otimista sobre um final realmente bom para essa situação. Eu não terei uma mudança até que outra pessoa me diga o contrário. Mas eu vou lutar pela ACC? Absolutamente. Essa é minha responsabilidade.”