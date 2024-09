Fontes – Acredita-se que o QB Jordan Love do Packers tenha torcido o MCL

GREEN BAY, Wisconsin — O quarterback do Packers, Jordan Love, deve perder várias semanas após sofrer o que se acredita ser uma torção no ligamento colateral medial durante a derrota na abertura da temporada para o Philadelphia Eagles em São Paulo na sexta-feira à noite, disseram fontes a Adam Schefter, da ESPN.

Love passará por mais testes para confirmar o diagnóstico. Os Packers esperam que seja uma lesão de três a quatro semanas, disseram fontes.

Normalmente, lesões do LCM não requerem cirurgia.

A estreia dos Packers em casa será no domingo, da próxima semana, contra o Indianapolis Colts.

Love estava tentando reunir os Packers no drive final quando se machucou faltando 6 segundos. Após uma conclusão de 33 jardas para Jayden Reed que colocou os Packers na linha de 49 jardas, Love recuou para passar na jogada seguinte, foi atingido por dois defensores dos Eagles — o defensive tackle Jalen Carter e o linebacker Josh Sweat — e pareceu torcer a perna esquerda no caminho para o chão, assim que conseguiu lançar a bola para Jacobs.

Malik Willis, que foi adquirido pelos Packers em uma troca com o Tennessee Titans na semana passada, pegou os dois snaps finais — um incompleto e um sack. O único outro quarterback sob contrato com os Packers é Sean Clifford, reserva do ano passado, que foi liberado no mês passado em cortes finais, mas renovou com o practice squad.

A lesão de Love aconteceu em seu primeiro jogo de temporada regular desde que assinou um contrato de quatro anos e US$ 220 milhões em 26 de julho. A média de US$ 55 milhões por ano empatou os contratos de Trevor Lawrence e Joe Burrow como os mais altos da história da NFL. Love jogou apenas três snaps na abertura da pré-temporada e depois não jogou nos dois últimos jogos de exibição.

Os Packers pousaram em Green Bay pouco antes do meio-dia de sábado, após um voo de mais de 10 horas de volta do Brasil.

Câmeras de notícias locais mostraram um vídeo de Love desembarcando e se apoiando no corrimão enquanto descia as escadas.

Love não falou com repórteres após o jogo, e não há disponibilidade de imprensa dos Packers no sábado ou domingo.