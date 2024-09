Fontes – Bill Belichick gostaria de voltar a treinar em 2025

Apesar de construir seu próprio império de mídia, que inclui até mesmo a abertura de uma conta no “Instaface”, Bill Belichick ainda é um treinador de coração.

Aqueles que conhecem Belichick melhor dizem que, apesar de seu crescente currículo na mídia, o treinador seis vezes vencedor do Super Bowl ainda gostaria de voltar a treinar em 2025, mas apenas nas situações certas e com bons empregos.

De acordo com fontes, espera-se que Belichick seja criterioso quando retornar aos gramados.

Belichick teve várias oportunidades de se juntar a várias equipes na última offseason como coordenador defensivo ou algum tipo de função de assistente condecorado. Não apenas o San Francisco 49ers considerou Belichick para o cargo vago de coordenador defensivo, como o técnico Kyle Shanahan disse neste verão, mas também o Los Angeles Rams, de acordo com fontes da liga.

Escolhas do editor

1 Relacionado

Os Rams tinham uma vaga de coordenador defensivo depois que Raheem Morris saiu para se tornar o técnico principal do Atlanta Falcons, e um dos nomes na lista de desejos de Los Angeles era Belichick, que preferiu seguir sua carreira em outro lugar nesta temporada.

Agora, pela primeira vez em quase um quarto de século, Belichick não estará na linha lateral dos Patriots no domingo, quando a Nova Inglaterra começar sua temporada em Cincinnati contra os Bengals. A última vez que os Patriots não foram treinados por Belichick, seu atual técnico, Jerod Mayo, tinha 13 anos.

Belichick estará se preparando para o “ManningCast” de segunda à noite, com aparições programadas para acompanhar outros projetos de mídia. Belichick também está servindo como consultor estratégico para o 33rd Team, uma empresa de mídia e tecnologia envolvida na análise de futebol, e está aparecendo uma vez por semana no “The Pat McAfee Show”. Ele fará um programa semanal de sexta-feira com Peyton Manning analisando os próximos confrontos do “Monday Night Football” e está servindo como analista no “Inside the NFL”. Ele também terá um programa de futebol no YouTube TV.

De acordo com fontes, Belichick não deve se juntar ao Threads, como fez na semana passada com o Instagram. Ainda assim, o homem que raramente parecia gostar de interagir com a mídia agora se tornou uma das figuras mais significativas nela.

Mas tudo isso pode durar pouco. Belichick ainda gostaria de retornar como treinador principal em 2025 se a oportunidade certa se apresentar. Belichick poderá ficar de olho na liga por meio de seus projetos de mídia, rastreando seus jogadores e se preparando para treinar novamente.

Belichick e os Patriots se separaram após a temporada de 2023, encerrando sua permanência de 24 anos com a franquia que o levou a seis títulos do Super Bowl. Suas 296 vitórias com os Patriots (incluindo playoffs) são o segundo maior número com uma franquia na história da NFL, atrás apenas de George Halas (324 com o Chicago Bears). Suas 333 vitórias como treinador (incluindo playoffs) são o segundo maior número de todos os tempos, atrás de Don Shula (347).

Belichick, 72, foi indicado ao Emmy Esportivo de Melhor Analista de Estúdio por seu trabalho na série “NFL 100 All-Time Team” da NFL Films de 2019, que foi ao ar na NFL Network.