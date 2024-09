Fontes — Boise State entre as quatro escolas que se juntarão ao Pac-12

Quatro escolas devem anunciar já na quinta-feira que planejam deixar a Mountain West Conference para se juntar à Pac-12, confirmaram fontes à ESPN.

Boise State, Colorado State, San Diego State e Fresno State solicitaram a filiação ao Pac-12 para começar no ano acadêmico de 2026-27, disseram fontes.

Eles se juntariam a Oregon State e Washington State, as duas escolas restantes da conferência após o colapso da liga no verão passado.

Os estatutos da Mountain West exigem que as escolas que saem paguem uma taxa de saída de aproximadamente US$ 18 milhões com aviso prévio de dois anos, que é o que as quatro escolas esperam pagar, disse uma fonte. (Esse número saltaria para US$ 36 milhões com aviso prévio de um ano.)

Espera-se que a Pac-12 esteja em posição de ajudar as escolas com as taxas de saída, em parte, devido às taxas de distribuição de direitos de mídia retidas para membros que partiram e outros ativos da conferência. A conferência também estaria sujeita a US$ 43 milhões adicionais em taxas de caça furtiva, conforme descrito no acordo de agendamento entre as conferências este ano, que resultou em OSU e WSU jogando contra seis oponentes de Mountain West.

Uma vez que essas quatro adições forem confirmadas, a conferência ainda precisaria adicionar mais duas para atingir o requisito mínimo da NCAA. A conferência está no primeiro de um período de carência de dois anos concedido pelos estatutos da NCAA para existir abaixo do mínimo no caso de saídas.

A notícia das quatro escolas que vão se juntar ao Pac-12 foi relatada pela primeira vez pelo Yahoo Sports.