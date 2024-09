Fontes – Cowboys ‘Parsons, Lawrence lidando com entorses

FRISCO, Texas – Quando o Dallas Cowboys enfrentar o Pittsburgh Steelers em 6 de outubro, eles poderão ficar sem seus dois melhores atacantes defensivos.

Uma ressonância magnética na sexta-feira confirmou que o edge rusher Micah Parsons sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no quarto período da vitória dos Cowboys por 20-15 contra o New York Giants na quinta-feira, enquanto o lado defensivo DeMarcus Lawrence sofreu uma entorse no meio do pé direito que manterá ele ficou fora por várias semanas, de acordo com fontes.

É um grande golpe para uma defesa que lutou contra a corrida defensivamente nas derrotas para o New Orleans Saints e o Baltimore Ravens, mas desistiu de apenas 26 jardas em 24 contra o Giants.

Parsons e Lawrence são os dois melhores pass rushers dos Cowboys. Lawrence lidera os Cowboys com três sacks nesta temporada e Parsons registrou pelo menos 13 sacks em cada uma de suas três primeiras temporadas.

Parsons se machucou ao acertar o passador do meio da linha do Giants. Ele estava envolvido com o pivô John Michael Schmitz Jr. quando o guarda Greg Van Roten caiu na parte de trás da perna de Parsons. Ele foi atendido pela equipe médica antes de mancar para a linha lateral. Eventualmente, ele foi levado por uma carroça para fazer raios X.

Após o jogo, ele levou um carrinho de golfe até o ônibus do time.

Parsons perdeu apenas um jogo em sua carreira (2021, COVID). Lawrence disputou 38 partidas consecutivas.

Lawrence sofreu a lesão no terceiro quarto enquanto perseguia Daniel Jones, parando rapidamente depois que o quarterback mudou de direção. Ele saiu mancando do campo e foi para o vestiário. Enquanto ele voltou para a margem, ele não voltou. Após o jogo, ele disse que a lesão não estava relacionada às fraturas no pé que sofreu no início de sua carreira.

Sem Parsons e Lawrence, os Cowboys encerraram o jogo de quinta-feira com o novato Marshawn Kneeland e Chauncey Golston jogando na defensiva. Nas últimas duas semanas, eles retiraram o veterano Carl Lawson do time de treino. Tyrus Wheat está no elenco de 53 jogadores, mas esteve inativo nos últimos dois jogos.

Perder dois defensores importantes dificilmente é a melhor maneira de entrar em um período difícil da temporada. Depois dos Steelers, os Cowboys jogam jogos críticos da NFC contra o Detroit Lions (13 de outubro) e o San Francisco 49ers (27 de outubro), com uma semana de folga entre eles.