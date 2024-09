Fontes – Dak Prescott, Cowboys concordam em registrar acordo de US$ 240 milhões

O Dallas Cowboys e Dak Prescott concordaram com uma extensão de contrato de quatro anos e US$ 240 milhões que fará do quarterback estrela o jogador mais bem pago da história da NFL e o manterá no uniforme dos Cowboys nas próximas temporadas, disseram fontes à ESPN.

O acordo recorde acontece horas antes da abertura da temporada do Dallas, no domingo, em Cleveland, contra o Browns, depois que os Cowboys e Prescott negociaram durante todo o fim de semana, de acordo com fontes.

Prescott estava definido para jogar nesta temporada no último ano de um contrato de quatro anos e US$ 160 milhões que ele assinou em 2021. Os Cowboys e Prescott não conseguiram chegar a um acordo desde o início da última offseason, mas entraram no fim de semana sabendo que tentariam fechar um acordo antes do início da temporada.

Ao concordar com um acordo no domingo, os Cowboys impediram Prescott de potencialmente se tornar um agente livre no próximo inverno em um mercado que deve incluir uma série de times procurando por um quarterback. Graças à cláusula de não negociação e sem tag de franquia em seu contrato anterior, Prescott teria chegado ao mercado aberto como uma raridade na NFL — um quarterback sem amarras no auge de sua carreira.

Mas o acordo de domingo garante que Prescott ficará em Dallas, onde formou um forte vínculo com o técnico Mike McCarthy. Depois de jogar apenas cinco jogos em 2020 antes de uma lesão no tornozelo que encerrou a temporada, Prescott levou os Cowboys à pós-temporada em cada uma das últimas três temporadas sob McCarthy, que tem 36-15 nesse período.

Prescott, 31, terminou a temporada passada com 4.516 jardas de passe e 36 passes para touchdown, o melhor da liga. O três vezes Pro Bowler é o terceiro maior passador na história dos Cowboys, atrás apenas de Tony Romo e Troy Aikman, e seus 202 passes para TD na carreira estão atrás apenas de Romo (248) na lista de todos os tempos da franquia.

Prescott dirigiu os Cowboys para a pós-temporada cinco vezes em sua carreira (2016, 2018, 2021-23), mas eles não passaram da rodada divisional dos playoffs. Em 2016, os Cowboys tiveram vantagem de jogar em casa e perderam na rodada divisional para o Green Bay Packers, então treinado por McCarthy.

Na temporada passada, os Cowboys foram derrotados pelos Packers na rodada do wild-card. Enquanto Prescott lançou para 403 jardas e três passes para touchdown, ele foi interceptado duas vezes quando o Green Bay correu para uma liderança de 27-0 no primeiro tempo.

A última vez que os Cowboys ganharam um campeonato foi no Super Bowl XXX com Aikman como seu quarterback. A última vez que os Cowboys fizeram um NFC Championship Game foi em 1995. Apenas o Washington Commanders tem uma seca maior de jogos de título da NFC do que os Cowboys.

Prescott abraçou a pressão de tentar entregar um Super Bowl e viver de acordo com o padrão que os membros do Hall da Fama Roger Staubach e Aikman estabeleceram. Ele também abraçou ajudar a comunidade com sua Faith, Fight, Finish Foundation. Em 2022, ele foi nomeado o vencedor do prêmio Walter Payton Man of the Year.

Todd Archer, da ESPN, contribuiu para esta reportagem.