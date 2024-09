Fontes: Dolphins fazem de Jalen Ramsey o CB mais bem pago da NFL

MIAMI — Jalen Ramsey e o Miami Dolphins chegaram a um acordo para uma extensão de três anos no valor de US$ 24,1 milhões por ano, disseram fontes a Adam Schefter, da ESPN, tornando Ramsey o cornerback mais bem pago da história da NFL pela segunda vez em sua carreira.

O técnico dos Dolphins, Mike McDaniel, confirmou na sexta-feira que Ramsey assinou uma extensão com a equipe.

Com o novo acordo de três anos e US$ 72,3 milhões, Ramsey tem a garantia de ganhar US$ 55,3 milhões a partir desta temporada, o que lhe garante os maiores ganhos da carreira para um cornerback na história da liga.

Os Dolphins e Ramsey estavam discutindo uma extensão por várias semanas. Os dois lados conseguiram criar um novo benchmark quando Pat Surtain II redefiniu o mercado de cornerbacks ao assinar uma extensão com o Denver Broncos na quarta-feira, que carrega um valor médio anual de US$ 24 milhões.

“Desde que cheguei aqui, sinto que tem sido um ótimo relacionamento, tem sido um relacionamento crescente”, disse Ramsey na sexta-feira. “Eles aprenderam muito sobre mim, quem eu sou, não apenas como jogador, mas como pessoa. E o mesmo, aprendi muito sobre eles e o quão reais eles são.”

Miami trocou uma escolha de terceira rodada e o tight end Hunter Long com o Los Angeles Rams por Ramsey na última offseason, e ele imediatamente se tornou um dos líderes veteranos do time. Uma lesão no joelho sofrida no segundo dia do training camp o limitou a 10 jogos na temporada passada, mas ele registrou sua terceira temporada consecutiva com pelo menos três interceptações a caminho de sua sétima seleção para o Pro Bowl.

“Quando todos sabem o nome de alguém que está se juntando ao time, e esse nome é baseado em uma reputação de talento e habilidade, todos ficam animados”, disse McDaniel. “Você sempre fica animado para ver como essa pessoa vai se encaixar na compleição geral de [the team]e desde que ele está aqui, parece quase um propósito mútuo, pois Jalen viu um nível diferente de jogador e líder do qual esta equipe poderia se beneficiar.

“Ele aproveitou isso e acho que a equipe definitivamente se beneficiou disso.”

Ramsey foi nomeado capitão do time esta semana pela primeira vez desde que se juntou aos Dolphins, mas ele não treinou por várias semanas com o que agora foi descrito como uma lesão no tendão. McDaniel disse que Ramsey participará do treino de sexta-feira em alguma capacidade, mas não confirmou que o três vezes All-Pro estaria disponível para a abertura da temporada de domingo contra seu antigo time, o Jacksonville Jaguars.

Ramsey disse que sua lesão o levou a atrasar a finalização de sua extensão.

“Eu simplesmente senti que não era certo jogar e não estar em campo com os caras”, disse Ramsey, “então tentei segurar por alguns dias”.

O coordenador defensivo Anthony Weaver disse que a equipe está otimista que Ramsey jogará no domingo, mas que com o jogo de quinta à noite contra o Buffalo Bills na Semana 2, os Dolphins precisam ser inteligentes com o cornerback estrela.

“Estou esperançoso. Estou esperançoso. Eu rezo todas as noites, falamos com Deus”, disse Weaver. “Mas a única coisa que sei sobre Jalen é que não é por falta de ética de trabalho. Ele está fazendo tudo o que pode na sala de treinamento para tentar se destacar. Só precisamos ser inteligentes e conscientes de que temos dois jogos em qualquer que seja, um pouco mais de uma semana, então veremos.”