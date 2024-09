Fontes: East Carolina CB Revel Jr., principal candidato ao draft, rompe o ligamento cruzado anterior

O cornerback veterano da East Carolina, Shavon Revel Jr., um dos principais candidatos a cornerback no próximo draft da NFL, rompeu o ligamento cruzado anterior durante um treino nesta semana e perderá o restante da temporada, disseram fontes à ESPN.

Revel tem sido um dos cornerbacks mais produtivos do país para os Pirates. Desde o início de 2023, ele tem 11 defesas de passe e dois touchdowns defensivos. Isso inclui um retorno de interceptação de 50 jardas contra o Appalachian State na semana passada.

Shavon Revel Jr. (nº 28) perderá o resto da temporada pelo East Carolina após romper o ligamento cruzado anterior durante o treino desta semana. James Guillory/Imagens Imagn

Uma fonte chamou a lesão de “bizarra” no joelho esquerdo que ocorreu no treino de quarta-feira.

Mel Kiper Jr., da ESPN, classificou Revel como o prospecto de cornerback nº 2 no próximo draft, atrás de Will Johnson, de Michigan. Jordan Reid, da ESPN, o classificou como o prospecto geral nº 14 em seu ranking.

Revel desafiou as convenções ao permanecer na East Carolina nesta temporada, recusando oportunidades lucrativas de transferência para alguns dos melhores programas do futebol universitário.

“Ele tem uma chance de ser o Quinyon Mitchell deste ano”, disse um olheiro da NFL que viu Revel este ano, referindo-se ao ex-cornerback de Toledo que se tornou uma escolha de primeira rodada no draft de 2024. “Ele é um jogador tão talentoso quanto qualquer outro em uma conferência do Grupo dos 5.”

Praticamente todos os times da NFL passaram pela East Carolina para ver Revel este ano. Isso incluiu olheiros da área, olheiros nacionais e diretores de olheiros, uma prova do talento de Revel.

Revel projetado como uma escolha de primeira rodada. O olheiro da NFL comentou que ficou surpreso que Revel já teve duas interceptações neste ano, pois esperava que os quarterbacks adversários não lançassem em sua direção.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Revel tem 1,90 m e 88 kg. Ele ganhou honras de segundo time All-AAC no ano passado, o que o colocou no radar de praticamente todos os times da SEC e Big Ten do país.

“O tamanho, o comprimento e as habilidades de movimento, para ser tão alto e longo como ele é”, disse o olheiro da NFL sobre a habilidade de Revel. “Você não vê um tipo de corpo tão esguio e fluido como ele é naquele tamanho.”

O caminho de Revel para a Carolina do Leste incluiu trabalhar durante a noite em uma instalação da Amazon e uma temporada no Louisburg College, uma faculdade júnior na Carolina do Norte. Ele veio para um acampamento da ECU, correu 40 jardas em 4,4 e uma oferta para os Pirates logo se seguiu.

Depois de brilhar na temporada passada, incluindo uma forte performance em sua primeira partida contra Michigan, os pretendentes poderosos da conferência de Revel surgiram rapidamente. Ele recompensou a fé da ECU nele, que surgiu no início de 2024 como uma decisão mutuamente benéfica.

Tudo deu certo para Revel, que melhorou significativamente na offseason e se apresentou como um dos melhores jogadores em sua posição no país até agora em 2024.

Ele registrou duas interceptações e oito tackles, demonstrando a fluidez e a movimentação que atraíram os olheiros da NFL.