Fontes: Ex-técnico do Nebraska Scott Frost se junta aos Rams como analista

O ex-técnico de futebol americano do Nebraska, Scott Frost, está indo para a NFL, onde deverá se tornar analista sênior de futebol americano do Los Angeles Rams, disseram fontes à ESPN.

Frost treinou Nebraska — onde ele estrelou como quarterback na década de 1990 — de 2018 a 2022, com um desempenho de 16-31. Ele foi demitido em setembro de 2022 após um início de 1-2.

Antes de retornar à sua alma mater, Frost surgiu como um dos treinadores mais cobiçados do futebol universitário. Ele treinou a UCF para uma temporada de 13-0 em 2017, que incluiu um título da AAC e uma vitória no Peach Bowl sobre o No. 7 Auburn. Ele foi o treinador mais quente no carrossel de treinadores depois de 2017, escolhendo Nebraska depois de também se encontrar com a Flórida.

Antes disso, Frost fez uma rápida ascensão na carreira de treinador universitário. Ele trabalhou como assistente no Oregon de 2009 a 2014, um período em que os Ducks foram 79-11 e apareceram no jogo do título nacional. Frost foi o coordenador ofensivo de Marcus Mariota durante sua temporada do Heisman Trophy de 2014. Ele assumiu o cargo na UCF em 2016 e seu recorde geral lá foi de 19-7 em suas duas temporadas.

Como quarterback em Nebraska, ele levou os Huskers a uma temporada de 13-0 e a um título nacional em 1997. Ele então jogou cinco anos na NFL como defensive back em uma carreira que durou 59 jogos.