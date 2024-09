Fontes – Herbert livre de contratempos, se preparando para jogar domingo contra Chiefs

LOS ANGELES – O quarterback do Los Angeles Chargers, Justin Herbert, que está cuidando de uma entorse no tornozelo direito e é questionável para o jogo de domingo contra o Kansas City Chiefs, está se preparando para jogar, disseram fontes a Adam Schefter, da ESPN.

Herbert terminou com sucesso a semana de trabalho sem contratempos e se sente melhor neste fim de semana do que no passado, aumentando suas chances de jogar no domingo, disseram fontes a Jeremy Fowler da ESPN.

Herbert torceu o tornozelo direito na vitória dos Chargers na semana 2 sobre o Carolina Panthers. Antes do jogo da equipe na Semana 3 contra o Steelers, Herbert mancou e perdeu dois dias de treino, mas acabou sendo titular contra o Steelers. Herbert agravou a entorse, porém, no terceiro quarto daquele jogo e não finalizou.

Herbert deixou Pittsburgh com botas de caminhada após a derrota por 20-10, mas disse na quarta-feira que o agravamento não o impediu.

“Sinto-me melhor do que na quarta-feira passada”, disse Herbert. “E enquanto continuarmos avançando e melhorando, não enfrentaremos esses contratempos. Acho que estamos indo na direção certa.”

Ao contrário da semana que antecedeu o jogo dos Steelers, Herbert treinou todos os dias desta semana, a equipe o listou como um participante limitado no relatório diário de lesões.

Herbert disse que competiu em treinos 7 contra 7 e estava fazendo “tudo que podia” para estar lá.

Os Chargers estão de folga na semana 5, e a equipe conversou sobre Herbert ficar de fora esta semana para descansar e se recuperar, mas Herbert disse na quarta-feira que “não achava que era assim que estávamos indo”.

Herbert entrará em uma situação nada ideal no domingo, com o left tackle Rashawn Slater (peitoral) de fora e o right tackle Joe Alt (entorse de MCL) em dúvida. Alt não praticou a semana toda, mas trabalhou ao lado de um treinador durante os treinos.

Mesmo assim, Herbert disse que confia nos reforços da equipe e não está preocupado em agravar a lesão no domingo.

“Não acho que a preocupação faça muito. Não ajuda muito”, disse ele. “Aproveite dia após dia para ver como é, e se for um problema, então não é seguro ir lá e não é inteligente ir brincar, mas melhorou.”