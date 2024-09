Fontes – Ja’Marr Chase não planeja negociar com o Bengals durante a temporada

Ja’Marr Chase não tem planos de negociar um acordo de longo prazo nesta temporada com o Cincinnati Bengals, disseram fontes da liga à ESPN.

As negociações entre Chase e os Bengals estão canceladas por enquanto, e provavelmente pelo resto da temporada, a menos que a equipe faça algo para mudar a situação.

Segundo fontes, o wide receiver acredita que os Bengals o enganaram quando lhe disseram no final da temporada passada, e novamente durante a offseason, que ele conseguiria uma extensão que, no final das contas, não aconteceu.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Para reforçar sua palavra e fortalecer sua posição, Chase também fez um seguro de US$ 50 milhões para si mesmo nesta temporada para se proteger contra lesões e qualquer potencial perda de ganhos. Como uma fonte disse sobre Chase, com a apólice de seguro em vigor, “Ele está bem”.

Os Bengals sempre poderiam tentar dar um salto inicial nas negociações com Chase. Mas Cincinnati tem um longo histórico de não negociar acordos durante a temporada, e é considerado improvável que isso mude, especialmente porque Chase não tem intenção de continuar as negociações de contrato e o time está focado no jogo de domingo contra o atual campeão do Super Bowl, Kansas City Chiefs.

A última vez que o Bengals estendeu um de seus principais jogadores durante a temporada regular foi em 2015, quando o offensive tackle Andrew Whitworth assinou uma extensão de um ano. Foi a única extensão de contrato durante a temporada que o Bengals fez nos últimos 20 anos, de acordo com a ESPN Research.

Chase e sua representação acreditam que o momento de fechar um acordo foi durante a offseason, quando os Bengals disseram a ele que seria feito. A equipe levantou essa possibilidade pela primeira vez na reunião de saída de Chase após a temporada passada, depois novamente no NFL Scouting Combine.

Chase então viu outros jogadores em sua classe de recrutamento de 2021 — incluindo os wideouts Amon-Ra St. Brown, Jaylen Waddle e DeVonta Smith — fecharem acordos lucrativos de longo prazo no início deste ano.

O Jacksonville Jaguars também pagou a escolha número 1 do draft de 2021, Trevor Lawrence, um acordo que na época o tornou um dos jogadores mais bem pagos da história da NFL.

Chase viu os números de seus colegas de classe do draft dispararem enquanto esperava por um acordo próprio que não aconteceu. O jogador três vezes do Pro Bowl inicialmente planejou não se apresentar ao training camp nos primeiros dois dias, de acordo com fontes da liga, e planejou chegar no terceiro dia a tempo de coletar seu bônus de reportagem de US$ 4 milhões.

Mas devido a uma falha de comunicação e um mal-entendido, Chase chegou ao acampamento no horário marcado e fez parecer que as negociações estavam em um momento melhor do que realmente estavam.

Chase e os Bengals passaram boa parte do verão tentando fechar um acordo de longo prazo que não foi resolvido antes do início da temporada regular de Cincinnati no último domingo, com uma derrota para o visitante New England Patriots.

Esperava-se que um novo acordo tornasse Chase o recebedor mais bem pago da NFL, superando o valor médio anual de US$ 35 milhões que seu ex-companheiro de equipe da LSU, Justin Jefferson, recebeu do Minnesota Vikings no início deste ano, de acordo com fontes. O problema era a estrutura do acordo e o pagamento do dinheiro, o que não era do agrado de Chase.

Fontes disseram à ESPN que, em um ponto, o acampamento de Chase ameaçou que o recebedor ficaria de fora dos dois primeiros jogos da temporada, incluindo o confronto deste domingo contra o Kansas City Chiefs, se um acordo não fosse fechado. No entanto, Chase eventualmente interveio e deixou claro que jogaria com ou sem um novo contrato, e agora está totalmente focado na temporada de 2024.

Chase parecia focado nos Chiefs no início desta semana, quando enfatizou que Cincinnati precisa estar afiado e totalmente preparado para os esquemas defensivos de Kansas City, acrescentando que os Bengals “são o time a ser batido na AFC”.

“Todo mundo sabe disso, mano”, disse Chase na quinta-feira. “Não é ‘se’. Somos o time a ser batido na AFC. E sabemos disso. E temos que jogar como tal também.”