Fontes – Joel Embiid, Sixers chegam a extensão de 3 anos e US$ 192,9 milhões

Joel Embiid e o Philadelphia 76ers concordaram com uma extensão de contrato de três anos, no valor máximo de US$ 192,9 milhões, o que garante ao ex-MVP um total de US$ 299,5 milhões até a temporada 2028-29, disseram fontes a Ramona Shelburne, da ESPN.

Embiid anunciou que ele e a equipe concordaram com a extensão na manhã de sexta-feira, dizendo que espera permanecer no Sixers “pelo resto da minha carreira”.

“Filadélfia é meu lar. Quero ficar aqui pelo resto da minha carreira”, escreveu Embiid no Instagram. “Amo esta comunidade e tudo o que vocês me deram e à minha família. Há muito mais trabalho a fazer. Vocês merecem um campeonato e acho que estamos apenas começando!”

Embiid recusará sua opção de jogador de US$ 59 milhões para a temporada 2026-27 e assinará a nova extensão de três anos. Ele ganhará US$ 69 milhões no último ano do novo acordo.

Seus ganhos na carreira aumentarão para US$ 514,8 milhões com o novo acordo, o quarto maior na história da NBA, atrás de LeBron James, Stephen Curry e Paul George.

Os 76ers também anunciaram a extensão na sexta-feira sem revelar os termos. Em uma declaração, Josh Harris, um sócio-gerente do grupo de proprietários, chamou Embiid de “um dos maiores Sixers de todos os tempos” que estava “a caminho de se tornar um dos melhores jogadores a jogar o jogo”.

“Estamos em êxtase que esta extensão o mantenha e sua família na Filadélfia pelos próximos anos”, disse Harris. “Joel é um ótimo homem de família, líder e pessoa. Ele é um jogador de elite bidirecional com uma combinação de tamanho, força e capacidade atlética que esta liga raramente — se é que alguma vez — viu. Ele é essencial para a busca desta franquia por outro campeonato da NBA, e estamos honrados que ele continue a escolher esta organização como seu lar na NBA.”

O acordo de Embiid fecha uma offseason na qual os 76ers comprometeram US$ 550 milhões em dinheiro novo. Eles estenderam o guarda All-Star Tyrese Maxey em um acordo de US$ 204 milhões e assinaram com George um contrato de quatro anos e US$ 212 milhões. Os Sixers também assinaram com o agente livre ala Caleb Martin, o guarda Eric Gordon e o pivô Andre Drummond e recontrataram os guardas Kelly Oubre e Kyle Lowry.

Embiid, 30, continua sendo a pedra angular da franquia, o MVP da NBA de 2023 que foi All-NBA cinco vezes e se mostrou um dos centros mais dominantes na história moderna do esporte. Ele tem uma média de 27,9 pontos em sua carreira — a quarta maior, atrás de Michael Jordan, Wilt Chamberlain e Luka Doncic, de acordo com a ESPN Research.

Na temporada passada, Embiid teve uma média de 34,7 pontos, mas não jogou partidas suficientes para se qualificar para o título de pontuação. Seus 1,03 pontos por minuto fizeram dele o primeiro jogador a ter uma média de um ponto por minuto desde Chamberlain em 1961-62, de acordo com a ESPN Research.