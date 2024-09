Fontes – Nats rebaixam All-Star CJ Abrams após noite inteira

O Washington Nationals rebaixou o shortstop All-Star CJ Abrams para as ligas menores depois que ele passou a noite toda em um cassino na área de Chicago, saindo apenas algumas horas antes do jogo de sexta-feira contra o Chicago Cubs, disseram fontes a Jesse Rogers, da ESPN.

Abrams, 23, foi o primeiro a ser titular pelos Nationals e ficou 0-3 com uma caminhada e strikeout no jogo de sexta-feira, que começou às 13h CT.

Ele foi informado do rebaixamento na sexta-feira à noite, disseram fontes. Ele será enviado para West Palm Beach, Flórida, casa do complexo da liga menor do Nationals.

Como Abrams esteve com Washington durante toda a temporada, o rebaixamento não afetará seu tempo de serviço. Os jogadores ganham um ano inteiro de serviço com 172 dias na lista da liga principal, e Abrams já ultrapassou esse limite.

Abrams poderia, no entanto, registrar uma queixa por meio da Major League Baseball Players Association para lutar pelo pagamento perdido se ele acredita que o rebaixamento é injusto. Ele perderia cerca de US$ 30.000 de seu salário de US$ 752.000 por perder a semana final da temporada. Abrams será elegível para arbitragem neste inverno, entrando no sistema pela primeira de quatro vezes como um Super 2.

Adquirido como uma das peças centrais da troca de Juan Soto há dois anos, Abrams transformou um primeiro tempo de destaque em uma seleção All-Star após rebater .268/.343/.489 com 15 home runs e 15 bases roubadas nos primeiros 89 jogos dos Nationals. Ele lutou significativamente no segundo tempo, cortando .203/.260/.326, e sua defesa tem sido uma fraqueza ao longo da temporada.

Ainda assim, os Nationals não pretendiam mandá-lo para as ligas menores até que soubessem sobre o tempo que ele passou no cassino, o que foi relatado pela primeira vez na sexta-feira pelo CHGO.

“Só quero que saibam que não foi baseado em desempenho”, disse o gerente do Nationals, Dave Martinez, aos repórteres no sábado. “É uma questão interna. Não vou dar detalhes.”