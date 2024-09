Fontes – NFL alerta jogadores e equipes sobre violações de segurança

Com uma nova temporada começando no domingo, a NFL está alertando jogadores e times específicos que não vai segurar as suspensões.

A NFL enviou recentemente um memorando a mais de 20 jogadores e aos times em que eles jogam, enfatizando a importância da segurança e do espírito esportivo e alertando-os de que eles enfrentariam suspensões se houvesse qualquer violação, disseram fontes da liga à ESPN.

A liga acredita que esta é uma tentativa adicional de tornar o jogo mais seguro, de acordo com fontes.

Os jogadores que receberam notificação foram penalizados e examinados no passado. A NFL se recusou a fornecer uma lista de quais jogadores foram notificados, mas todos os jogadores foram suspensos durante as últimas duas temporadas por infrações em campo que a liga não tolerará nesta temporada.

Entre os jogadores suspensos nas últimas duas temporadas por infrações em campo estão o safety do time de treino dos Bills, Kareem Jackson, o safety dos Steelers, Damontae Kazee, o linebacker dos Chargers, Denzel Perryman, o wide receiver dos Buccaneers, Mike Evans, e o defensive tackle dos Patriots, Trysten Hill.

As equipes também foram informadas na reunião da liga no mês passado que a política de remessa do clube está de volta, com efeito imediato, de acordo com fontes. Isso significa que as equipes enfrentarão multas para jogadores suspensos por violações de segurança, problemas de política de conduta pessoal e suspensões por drogas. A NFL interrompeu sua política de remessa durante a pandemia de COVID-19, mas agora a restabeleceu para a temporada de 2024.

“Quando um jogador recebe uma punição da liga por uma infração coberta, o valor da multa (ou o valor do salário perdido no caso de uma suspensão), até um máximo de US$ 75.000 por infração, será contabilizado no total da temporada do seu clube”, dizia o memorando da liga para as equipes.

“Para a temporada de 2024, a Política de Remessa será acionada quando jogadores de um clube incorrerem em mais de $ 90.000 em multas ou suspensões. Se esse limite for excedido, o clube será obrigado a remeter um valor igual ao valor cumulativo de multas por Infrações Cobertas incorridas por seus jogadores.

“Por exemplo, se os jogadores de um clube incorrerem em um total de US$ 175.000 em multas/suspensões por Infrações Cobertas durante a temporada de 2024, o clube será obrigado a remeter US$ 175.000.”