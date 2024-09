Fontes – O QB Conner Weigman do Texas A&M será a decisão do jogo

O status do quarterback Conner Weigman do Texas A&M para o jogo de sábado na Flórida é incerto, disseram fontes à ESPN. Uma fonte chamou Weigman de uma “decisão legítima de tempo de jogo” enquanto os Aggies abrem o jogo SEC no The Swamp.

Fontes disseram à ESPN que Weigman está lidando com uma lesão na parte superior do corpo que será testada antes do jogo. A equipe avaliará como Weigman se parece nos aquecimentos pré-jogo antes de tomar uma decisão sobre se ele joga.

Weigman tem sido limitado nos treinos esta semana, fontes disseram à ESPN. Ele foi listado como questionável no relatório de lesões da SEC no início da semana.

Se ele não puder ir, fontes disseram à ESPN que o calouro redshirt Marcel Reed fará sua primeira partida como titular na carreira pelo Texas A&M. Ele assumiu a maioria das repetições do primeiro time nos treinos desta semana, quando Weigman não estava disponível.

Reed jogou como reserva contra McNeese na semana passada, lançando para 71 jardas e correndo para 43 jardas. Ele jogou bem no jogo de bowl do Texas A&M na temporada passada, entrando cedo no Texas Bowl e lançando para 361 jardas em uma derrota para o Oklahoma State. Esse foi um dos três jogos em que ele apareceu na temporada passada.

Weigman tem números modestos até agora nesta temporada, lançando para 225 jardas em dois jogos e completando 52,3% de seus passes. Ele lançou dois touchdowns e duas interceptações. Ele foi limitado no ano passado por uma lesão no pé, que o tirou do ano após apenas quatro jogos.

Weigman é um ex-recruta Top 30 da classe de 2022 e o melhor passador de bolso da classe pela ESPN.