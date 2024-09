Fontes – Pac-12, Mountain West football não chegam a acordo para ’25

As conferências Mountain West e Pac-12 não chegaram a um acordo antes do prazo final de domingo para estender sua programação de futebol além da temporada de 2024, confirmaram fontes à ESPN.

Embora seja teoricamente possível voltar atrás, o cenário mais provável será que Oregon State e Washington State criem cronogramas totalmente independentes para a temporada de 2025.

“Há uma lacuna muito grande [between the parties]”, disse uma fonte à ESPN.

A falta de um acordo decorre principalmente da prioridade da Pac-12 de ser flexível para mais mudanças radicais no atletismo universitário no próximo ano. Fatores financeiros também desempenharam um papel, disseram fontes à ESPN.

Não há informações de que tenha havido negociações substanciais para que o Oregon State ou o Washington State se juntem a uma das quatro conferências de energia restantes, disseram fontes.

Este ano, todas as 12 escolas de Mountain West jogarão sete jogos de conferência, além de OSU ou WSU como parte de um acordo que foi fechado em dezembro, após o colapso do Pac-12 que o deixou com apenas dois membros. Como parte desse acordo, o Pac-12 pagou ao MWC aproximadamente US$ 14 milhões.

OSU e WSU participarão como membros afiliados da Conferência da Costa Oeste na maioria dos esportes restantes — incluindo basquete — pelos próximos dois anos.

O fracasso das conferências em chegar a um acordo foi relatado pela primeira vez pelo San Jose Mercury News.