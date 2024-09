Fontes – Packers QB Jordan Love esperado de volta contra Vikings

GREEN BAY, Wisconsin – Três semanas depois de torcer o ligamento colateral medial no joelho esquerdo na abertura da temporada, Jordan Love retornará ao seu posto como zagueiro titular do Green Bay Packers.

Fontes da liga disseram a Adam Schefter da ESPN que Love deve estar ativo no domingo contra o Minnesota Vikings em Lambeau Field.

Love perdeu dois jogos, e os Packers (2-1) venceram ambos com Malik Willis como titular, derrotando o Indianapolis Colts na estreia em casa da Semana 2 e vencendo o Tennessee Titans na semana passada.

Na verdade, Love voltou a treinar na semana do jogo dos Titãs e esteve perto de retornar no último domingo.

Ele disse após o treino de quarta-feira que sua mobilidade melhorou em relação à semana anterior.

“Sim, definitivamente”, disse Love. “Sinto que estou melhorando a cada dia, me movimentando, praticando e me sentindo melhor.”

Sua lesão ocorreu nos segundos finais de seu primeiro jogo desde que ele assinou uma extensão de contrato de quatro anos no valor de US$ 220 milhões.

Inicialmente, alguns pensaram que Love poderia perder de três a seis semanas, mas quando os Packers não colocaram Love na reserva por lesão, isso significou que eles sentiram fortemente que ele perderia menos de quatro jogos.

Com Love jogando, os Packers não retiraram Sean Clifford do time de treino. Nas duas semanas anteriores, ele foi promovido para servir como zagueiro reserva.

No entanto, com o cornerback Jaire Alexander questionável por causa de lesões no quadril e na virilha, eles elevaram os cornerbacks Kamal Hadden e Robert Rochell do time de treino para o elenco ativo para o dia do jogo.