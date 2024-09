Fontes – Reunião de dirigentes do PGA Tour e do PIF em Nova York

Autoridades do PGA Tour, incluindo o 15 vezes campeão Tiger Woods, se reunirão com representantes do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita em Nova York na terça-feira, confirmaram fontes à ESPN.

As partes estão tentando chegar a um acordo que injetaria mais de US$ 1 bilhão do PIF na PGA Tour Enterprises, a nova entidade com fins lucrativos lançada pelo circuito e pelo Strategic Sports Group.

As reuniões estão programadas para durar vários dias, disseram fontes à ESPN.

O presidente da PGA Tour Enterprises, Joe Gorder, e o proprietário do Fenway Sports Group, John W. Henry, fazem parte de um subcomitê transacional que está negociando com os sauditas, junto com Woods e o jogador de golfe Adam Scott.

A conta de rastreamento de voos X radaratlas2 observou na terça-feira que jatos de propriedade de Woods, da empresa saudita de petróleo e gás natural Aramco e do PGA Tour chegaram à área de Nova York na segunda-feira.

No Tour Championship do mês passado em Atlanta, o comissário do PGA Tour, Jay Monahan, disse que as negociações com a PIF foram “intensificadas” e estão “mais fortes” do que no passado, sugerindo que um acordo pode ser alcançado para unir novamente o esporte fragmentado.

O PGA Tour, o DP World Tour e a PIF, que financiou a rival LIV Golf League nos últimos três anos, assinaram um acordo-quadro em 6 de junho de 2023 para formar uma aliança.

O prazo para esse acordo expirou em 31 de dezembro, mas as partes continuaram a discutir os detalhes de um possível acordo.

“Eu diria que a prioridade foi aprimorada”, disse Monahan em 28 de agosto. “Está mais forte. Isso é um resultado direto do diálogo e da conversa e realmente começar a falar sobre o futuro, a visão futura do produto e para onde podemos levar nosso esporte.

“Eu acho que quando você entra em conversas produtivas, isso aumenta a probabilidade de resultados positivos e isso aumenta o espírito dessas mesmas conversas. Eu acho que é onde as coisas estão.”