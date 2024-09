Fontes – Robbie Avila, estrela de Saint Louis, com torção no tornozelo

O grande astro do Saint Louis, Robbie Avila, ficará de fora nas próximas semanas devido a uma torção no tornozelo, disseram fontes à ESPN no sábado, mas espera-se que esteja pronto para o início da temporada regular.

Avila sofreu a lesão durante as festividades da Billikens Basketball Night na noite de sexta-feira.

Um pivô de 1,80 metro que foi transferido do estado de Indiana para Saint Louis na primavera passada, Avila foi um dos maiores jogadores da temporada de basquete universitário de 2023-24. Ele ajudou a levar os Sycamores a 32 vitórias e uma corrida para o jogo do campeonato NIT, onde perderam para Seton Hall.

Avila teve média de 17,4 pontos, 6,6 rebotes e 4,1 assistências no caminho para o título de primeiro time do All-Missouri Valley. Ele também foi o ponto focal para um dos ataques mais eficazes do país, já que o estado de Indiana ficou em primeiro lugar nacionalmente em porcentagem efetiva de arremessos de campo e porcentagem de 2 pontos e 11º nacionalmente em porcentagem de 3 pontos.

Óculos esportivos e um conjunto de habilidades único – ele acertou mais de 39% na faixa de 3 pontos e é um passador de elite para alguém de seu tamanho – Avila se tornou um dos jogadores mais reconhecidos do país. Ele ganhou apelidos como “Cream Abdul-Jabbar”, “Steph Blurry” e “Larry Nerd”.

O técnico de Avila no Indiana State, Josh Schertz, trocou o Sycamores pelo Saint Louis após a temporada. Seu grande astro foi um dos dois titulares do Indiana State a segui-lo até o Atlantic 10, com o guarda Isaiah Swope também sendo transferido na primavera passada.

O Saint Louis abre a temporada 2024-25 em 4 de novembro contra o Santa Clara.