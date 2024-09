Fontes: Rose Bowl entre as sedes da Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2025

O Rose Bowl em Pasadena, Califórnia, está entre os locais selecionados para sediar jogos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2025, com a FIFA planejando anunciar a lista completa de locais nas próximas semanas, disseram fontes à ESPN.

Outros locais sob consideração, disseram fontes, incluem o Lumen Field de Seattle, o Estádio Inter&Co de Orlando, o Estádio Mercedes-Benz de Atlanta e a Red Bull Arena em Harrison, Nova Jersey, embora nenhum deles tenha sido confirmado.

O Guardian foi o primeiro a relatar os locais da Copa do Mundo de Clubes, observando também que o MetLife Stadium em East Rutherford, Nova Jersey, o Hard Rock Stadium em Miami Gardens, Flórida, e um local não revelado na área da Filadélfia também devem ser nomeados.

A Copa do Mundo de Clubes tem sido promovida há muito tempo pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino, em um esforço para que o órgão dirigente do futebol mundial angarie mais da receita que vai para o jogo de clubes. A FIFA havia planejado lançar a versão expandida do torneio, inicialmente com 24 times, em 2021 na China, mas a pandemia da COVID-19 forçou seu cancelamento.

A FIFA confirmou em junho de 2023 que lançaria uma Copa do Mundo de Clubes com 32 seleções nos EUA em 2025, programando o torneio para um período de quatro semanas, de 15 de junho a 13 de julho.

Mas a FIFA encontrou oposição de outras partes interessadas no esporte. Jogadores, treinadores e sindicatos — incluindo a FIFPRO e a Associação de Futebolistas Profissionais da Inglaterra — sinalizaram preocupações sobre uma carga de trabalho crescente. Fontes disseram à ESPN que a Premier League está preocupada com a imposição da Copa do Mundo de Clubes na janela de verão, um espaço geralmente ocupado pelo futebol internacional.

Também há congestionamento nos EUA, com a Copa Ouro da Concacaf programada para ser realizada em um período semelhante, de 14 de junho a 6 de julho.

Para esse fim, fontes disseram que a Copa do Mundo de Clubes estava programada para acontecer na Costa Leste dos EUA, enquanto a Copa Ouro seria realizada principalmente em locais da Costa Oeste. Mas a participação do Seattle Sounders complicou as coisas; daí a possível inclusão do Lumen Field como um dos estádios para a Copa do Mundo de Clubes.

Embora o logotipo e a assinatura de áudio da competição tenham sido anunciados em 4 de setembro, muitos detalhes ainda precisam ser acertados.

A FIFA anunciou em meados de julho que havia aberto licitação para direitos de transmissão após ter sido relatado que as negociações com a Apple haviam paralisado devido à oferta de US$ 1 bilhão da gigante da tecnologia ficar muito aquém do preço pedido de US$ 4 bilhões da FIFA. O Athletic relatou que a FIFA realizou uma ligação com potenciais emissoras no início desta semana para tentar levar o processo adiante, mas pouco ou nenhum progresso foi feito.

Informações de Lizzy Becherano e Mark Ogden, da ESPN, foram usadas nesta reportagem.