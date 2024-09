Fontes – Skip Schumaker, do Marlins, não retornará como técnico em 25

O técnico do Miami Marlins, Skip Schumaker, não retornará ao time em 2025, disseram fontes à ESPN, encerrando seu mandato após duas temporadas e tornando-o um dos agentes livres mais cobiçados neste inverno.

Schumaker disse aos jogadores do Marlins que não voltaria na próxima temporada, após a vitória por 15 a 5 sobre o Toronto na noite de sexta-feira, disseram fontes. Ele disse aos jogadores ao mesmo tempo que informava que perderia os dois últimos jogos desta temporada para resolver um problema familiar.

Schumaker, de 44 anos, ganhou o prêmio de Gerente do Ano da Liga Nacional no ano passado, depois de levar os Marlins a uma surpreendente vaga na pós-temporada. Quando o gerente geral do Marlins, Kim Ng, renunciou em outubro, depois que o time propôs contratar um presidente de operações de beisebol para substituí-la, o contrato de Schumaker foi reestruturado e a opção do time para 2025 foi removida do acordo.

Sob o comando do novo presidente de operações de beisebol, Peter Bendix, Miami iniciou uma reconstrução completa e trocou vários jogadores integrantes do time de playoffs da última temporada, incluindo o bicampeão de rebatidas Luis Arraez, o infielder/outfielder Jazz Chisholm Jr., o outfielder Bryan De La Cruz e os apaziguadores Tanner Scott e AJ Puk. Embora Miami tenha melhorado muito seu sistema agrícola e também adicionado talentos prontos para a liga principal, a temporada foi muito diferente da campanha de 84 vitórias do ano passado. Lesões no cotovelo dos destros Sandy Alcantara e Eury Perez, além de uma lesão nas costas do canhoto Jesus Luzardo, deixaram Schumaker lutando por qualquer aparência de rotação, já que 19 Marlins diferentes iniciaram jogos.

O recorde de 60-100 dos Marlins não azedou a opinião do mundo do beisebol sobre ele. Schumaker, que passou 11 temporadas como jogador da liga principal, é extremamente bem visto na indústria e deve ser um dos principais candidatos para as outras duas vagas gerenciais atuais no Cincinnati – onde jogou suas duas últimas temporadas – e no Chicago White Sox. .

Outras equipes com futuro gerencial incerto incluem o Toronto Blue Jays, o Colorado Rockies e o St. Louis Cardinals, com quem Schumaker passou os primeiros oito anos de sua carreira na liga principal. Schumaker passou a temporada de 2022 como técnico de banco do técnico dos Cardinals, Oliver Marmol, que nesta primavera recebeu uma extensão de contrato até a temporada de 2026. O contrato do técnico do Blue Jays, John Schneider, vai até a temporada de 2025, enquanto o técnico do Rockies, Bud Black, tem um contrato que deve expirar no final desta temporada.