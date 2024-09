Fontes – Texas QB Quinn Ewers não deve jogar contra Bulldogs

O quarterback do Texas, Quinn Ewers, não deve jogar contra o Mississippi State no sábado, segundo fontes, já que a equipe do Longhorn deve deixá-lo de fora para estar totalmente saudável para o jogo contra o Oklahoma em 12 de outubro.

Uma decisão final sobre Ewers é esperada ainda no sábado, segundo fontes, mas a decisão tende a permitir que ele use o adeus do Texas após o jogo do estado do Mississippi para ficar saudável. Ewers foi considerado semanalmente desde que lesionou seu oblíquo contra a UTSA em 14 de setembro.

Ewers terminou a semana com quase 70 por cento, já que treinou na terça-feira, foi limitado na quarta e acabou limitado no treino na quinta para permitir a recuperação total. Segundo fontes, a equipe técnica do Texas queria dar a Ewers um descanso extra para garantir que ele retornasse com força total.

A decisão significa que o Texas enfrentará o quarterback reserva Arch Manning, que fará sua primeira carreira como titular em um jogo da SEC. Manning fez sua primeira partida contra Louisiana Monroe, completando 15 de 29 passes para 258 jardas. Ele teve dois passes para touchdown e duas interceptações.

A lesão oblíqua de Ewers ocorreu depois de ele ter feito um dos melhores desempenhos da temporada em Michigan na semana 2, ao arremessar para 246 jardas e três touchdowns em uma vitória arrasadora no Texas em Ann Arbor.

O estado do Mississippi entra no jogo com uma seqüência de três derrotas consecutivas, que inclui derrotas consecutivas em casa para Toledo e Flórida. Os Bulldogs tendem a terminar na última posição da SEC, pois têm uma das piores defesas do país. Eles estão em 111º lugar nacionalmente em defesa total e em 107º em defesa de pontuação.

O estado do Mississippi também não terá seu zagueiro titular, já que o titular Blake Shapen está afastado este ano após uma lesão no ombro sofrida contra a Flórida. Michael Van Buren, um verdadeiro calouro, fará seu primeiro início de carreira pelos Bulldogs.