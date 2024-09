Fontes – Times interessados ​​na troca de Bryce Young com os Panthers

Várias equipes expressaram interesse em negociar o quarterback Bryce Young, apesar do técnico Dave Canales ter dito que o Carolina Panthers não pretende negociar a antiga escolha geral número 1, disseram fontes da liga à ESPN.

Os Panthers foram contatados por certos times, de acordo com fontes da liga, enquanto outros times cogitaram uma troca de Young dentro de suas próprias organizações.

Embora os Panthers tenham dito que não planejam negociar Young neste momento, fontes na liga acreditam que é apenas uma questão de tempo até que Carolina realmente conclua um acordo envolvendo o quarterback do segundo ano — com o momento mais provável sendo em algum momento da offseason.

Por enquanto, os Panthers ainda gostariam que Young fosse reserva de seu novo titular Andy Dalton e acreditam que há uma chance de recorrer a Young novamente no final desta temporada, dependendo de como as próximas semanas se desenrolam, de acordo com fontes.

Young, que foi substituído por Dalton na segunda-feira, tem tido dificuldades e não parece ser um quarterback escolhido como número 1 no draft, mas ainda assim espera-se que ele retorne algum valor de troca para Carolina — embora muito aquém do que os Panthers negociaram com os Bears no ano passado, subindo para a posição número 1 para selecioná-lo no draft.

Em 2019, os Cardinals negociaram a escolha de primeira rodada do draft de 2018, Josh Rosen, com os Dolphins por uma escolha de segunda rodada, a 62ª escolha geral, que o Arizona usou no wide receiver Andy Isabella.

Na última offseason, três ex-quarterbacks de primeira rodada foram negociados. Os Jets negociaram a ex-escolha geral nº 2 Zach Wilson, junto com uma escolha de sétima rodada, para os Broncos por uma escolha de sexta rodada. Os Bears negociaram a ex-escolha de primeira rodada Justin Fields para os Steelers por uma escolha de sexta rodada que poderia se tornar uma escolha de quarta rodada com base no tempo de jogo. Os Patriots também negociaram a ex-escolha de primeira rodada Mac Jones para os Jaguars por uma escolha de sexta rodada.

Os Panthers estão 2-16 com Young como titular, o que é o pior recorde em 18 jogos de qualquer quarterback selecionado com a primeira escolha na era do Super Bowl, de acordo com a ESPN Research. O vencedor do Troféu Heisman tem um QBR Total de 9,1 até agora nesta temporada, o que está entre os piores da história da liga em jogos consecutivos.

Young disse na quinta-feira que ficou surpreso por ter sido colocado no banco, mas reconheceu que há “uma longa lista de coisas que eu gostaria que fossem melhores e nas quais continuarei trabalhando, crescendo, melhorando e sendo melhor”.

Quando perguntado na quarta-feira se os Panthers considerariam negociar Young, Canales não hesitou em responder, dizendo que uma troca “não era algo que realmente estávamos considerando”.

Os companheiros de equipe de Young entraram na conversa para defender o quarterback em dificuldades, com o running back Miles Sanders dizendo que “definitivamente não acabou” para a antiga estrela do Alabama. O veterano wide receiver Adam Thielen acrescentou que estava “muito animado para [Young’s] futuro.”

“Observando-o treinar hoje, os arremessos que ele estava fazendo, sua confiança — você sabe que ele pode fazer isso em alto nível”, disse Thielen. “Às vezes não é tão ruim assim apenas dar um passo para trás e respirar.”

Dalton, 36, será titular no domingo, quando os Panthers (0-2) visitarão o Las Vegas Raiders.

David Newton, da ESPN, contribuiu para esta reportagem.