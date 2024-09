Fontes – Tom Gores, proprietário dos Pistons, pretende comprar participação nos Chargers

LOS ANGELES – O proprietário do Detroit Pistons, Tom Gores, concordou em comprar uma parte limitada dos Chargers, confirmaram várias fontes à ESPN na sexta-feira.

Gores tem um acordo para comprar 27% da franquia, que inclui 24% de propriedade de Dea Spanos Berberian e 1% de propriedade dos outros três irmãos Spanos, Dean, Michael e Alexis Spanos Ruhl. O acordo precisará da aprovação final dos proprietários da NFL e uma fonte disse à ESPN que deverá estar na agenda das reuniões da liga da NFL em Atlanta no próximo mês.

Cada um dos irmãos concordou em vender 1% para fins de planejamento imobiliário, segundo uma fonte. A NFL e os Chargers não quiseram comentar.

O Sports Business Journal relatou pela primeira vez o acordo na sexta-feira.

A venda encerraria alguns anos tumultuados para a família Spanos. Berberian entrou com vários processos judiciais que datam de 2021, incluindo um que buscava forçar a venda dos Chargers. Como parte deste acordo, no entanto, Berberian concordou em desistir de seus processos contra os Chargers e Dean Spanos, segundo uma fonte.

Sob esta transação, Dean Spanos ainda terá o controle total da franquia. Spanos e seus dois irmãos serão donos de 69% do time. Membros não familiares possuem os 4% restantes dos Chargers.

O acordo para comprar 27% dos Chargers será um investimento pessoal para Tom Gores, disse uma fonte à ESPN, e não parte de sua empresa de private equity, Platinum Equity. Gores não terá direitos de governança sobre a equipe como parte do acordo. Carlos Osório/AP

Esta seria a segunda franquia esportiva na qual Gores tem participação acionária depois de comprar os Pistons em 2011, o que ele fez junto com sua empresa de private equity, Platinum Equity. Em 2015, Gores comprou as ações da Platinum Equity nos Pistons para se tornar o proprietário pleno.

O acordo com os Chargers será um investimento pessoal para Gores, disse uma fonte à ESPN, e não parte do Platinum Equity. Gores não terá direitos de governança sobre a equipe como parte do acordo.

Esta é a primeira transação potencial acordada conhecida desde que a liga aprovou o uso de empresas de private equity para comprar até 10% de participações passivas em franquias em agosto. No entanto, este não é um acordo em que uma empresa de private equity esteja envolvida.

Alex Spanos comprou o San Diego Chargers em 1984, e Dean Spanos assumiu a gestão da franquia em 1994. O conflito legal veio à tona em abril de 2021, quando Berberian fez uma petição ao Tribunal Superior do Condado de Los Angeles para colocar o trust à venda.

Em junho de 2022, Berberian acusou Dean Spanos de comportamento “misógino”, “negociação própria” e repetidas “violações do dever fiduciário” em uma ação movida no Tribunal Superior do condado de San Joaquin.

“É lamentável que a nossa irmã Dea, que claramente não tem interesse em continuar a participar nos negócios da família, tenha recorrido a acusações falsas e provocativas numa tentativa de impor a sua vontade ao resto da família”, disseram as famílias de Dean. , Alexis e Michael Spanos disseram em um comunicado em 2022. “Nós três e nossos filhos, representando mais de 75% da família e da propriedade de seus negócios, estamos unidos no apoio aos desejos de nossos pais e avós, incluindo quanto à propriedade e operação contínua dos Chargers.”

Spanos Ruhl também divulgou um comunicado por conta própria em 2022 sobre as acusações que Berberian fez contra Dean Spanos.

“As declarações feitas no processo judicial de hoje sobre meu irmão Dean Spanos são escandalosamente falsas”, dizia o comunicado. “Ao longo de toda esta provação que foi instigada sem justificativa por minha irmã Dea Berberian, meu irmão Dean tem sido infalivelmente respeitoso comigo e com meus desejos. E ele tem lutado, junto com meu irmão Michael e eu, para cumprir os desejos de nossos mãe, Faye, em relação à nossa família e aos nossos negócios Caracterizar Dean como sendo de alguma forma menos respeitoso com as mulheres da nossa família simplesmente não é certo.