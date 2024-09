Fontes – Troy Fautanu do Steelers fora por tempo indeterminado devido a lesão no joelho

PITTSBURGH — O right tackle titular do Pittsburgh Steelers, Troy Fautanu, machucou o joelho no treino de sexta-feira e está afastado por tempo indeterminado, disseram fontes a Adam Schefter, da ESPN.

A escolha da primeira rodada estava programada para fazer sua segunda partida como titular na carreira contra os Chargers no domingo, mas seu companheiro de ataque Broderick Jones confirmou que Fautanu teve “um pequeno problema” no treino de sexta-feira e que ele faria uma ressonância magnética para avaliar a gravidade da lesão.

“Nós realmente não sabemos qual será o status dele”, disse Jones sobre Fautanu. “Eu o substituí e então vou seguir em frente depois que ele fizer sua ressonância magnética e essas coisas, e nós vamos descobrir o que está acontecendo a partir daí.

“O treinador vai tomar a decisão no final do dia. Temos dois dias, ele tem um dia e meio para descansar, seja lá o que for. Eu realmente nem sei o que aconteceu com ele. Eu ainda não o vi, então nós apenas descobrimos e seguimos a partir daí.”

Com Fautanu fora, Jones, que os Steelers negociaram para ser o 14º no draft de 2023, terá a oportunidade de começar e se recuperar de um desempenho decepcionante saindo do banco em Denver.

“Não é nada novo”, disse Jones sobre intervir. “Não é nada místico, então eu só preciso sair de lá e fazer isso sempre que meu nome for chamado.”

Fautanu substituiu Jones como titular contra Denver, mas o técnico Mike Tomlin disse que havia planejado revezar os tackles até que uma série de penalidades de Jones o colocou no banco no lugar de Fautanu pelo resto do jogo.

“Eu tinha intenções de utilizar os dois caras”, disse Tomlin na terça-feira. “Eu reconheci que Troy estava saudável. Eu reconheci que Troy era capaz. É por isso que o escalamos, mas eu o eliminei porque tinha preocupações sobre seu nível de condicionamento. Ele é um cara jovem. Ele é novo para mim, ele é novo para a NFL. Eu não sabia como a fadiga afetaria seu jogo em termos de detalhes, então ele tentou evitar um pouco disso. E então eu tinha toda a intenção de usar Broderick, mas quando Broderick começou a ser altamente penalizado em jogo, eu recuei, prendi a respiração e joguei com Troy.”

Fautanu é a terceira lesão significativa na linha ofensiva. O centro Nate Herbig está fora do ano com uma ruptura do manguito rotador, enquanto o veterano armador Isaac Seumalo perdeu as duas primeiras semanas após machucar o peitoral no treino. Ele também está fora do jogo de domingo contra o Chargers.

Fautanu inicialmente sofreu uma entorse no MCL na primeira metade do jogo de abertura da pré-temporada dos Steelers em agosto, deixando-o fora do restante da pré-temporada. Ainda assim, Tomlin elogiou o trabalho que viu de sua 20ª escolha geral, citando-o ao explicar por que Fautanu estava pronto para começar antes da lesão de sexta-feira.

“Troy estava iluminando”, disse Tomlin na terça-feira. “Eu não falo muito durante a pré-temporada, particularmente sobre novatos porque isso não me ajuda e não os ajuda, mas com base nas minhas ações em termos de colocá-lo na escalação, tenho certeza de que você tem uma compreensão do que eu estava procurando no desenvolvimento da equipe.”