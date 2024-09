Fontes — Twins cortam Derek Bender após o receptor avisar os rebatedores adversários sobre o próximo arremesso

O Minnesota Twins dispensou o receptor da liga menor Derek Bender na quinta-feira depois que ele disse aos rebatedores adversários o tipo de arremesso que estava sendo feito durante as rebatidas do jogo da semana passada que eliminou seu time da disputa pelos playoffs, disseram fontes à ESPN.

Bender, uma escolha de sexta rodada do draft da Coastal Carolina em julho, estava jogando pelo Fort Myers Mighty Mussels, afiliado Low-A dos Twins. No segundo jogo de uma rodada dupla em 6 de setembro, Bender disse a vários rebatedores do Lakeland Flying Tigers, um time de fazenda de Detroit, o arremesso específico sendo feito pelo titular Ross Dunn, disseram fontes.

Lakeland marcou quatro corridas no segundo inning e venceu o jogo por 6 a 0, conquistando a divisão Oeste da Liga Estadual da Flórida e eliminando os Mighty Mussels da disputa pelos playoffs, depois de terem mantido uma vantagem de seis jogos três semanas antes.

Os treinadores de Fort Myers foram notificados pelos treinadores de Lakeland sobre a inclinação de arremessos de Bender após o jogo, disseram fontes. A disposição de Bender em dar gorjetas aos arremessos surpreendeu os jogadores de Lakeland, e não há indícios de irregularidades por parte dos Flying Tigers, disseram fontes. Bender disse aos companheiros de equipe que queria que a temporada acabasse, de acordo com fontes.

Bender passou os dois últimos jogos da temporada, vencidos pelos Mussels, no bullpen do time, em vez de seu lugar habitual no banco de reservas, disseram fontes.

Por meio de sua agência, Bender não quis comentar. Os Twins não quiseram comentar.

Um catcher e primeira base selecionado com a 188ª escolha geral deste ano, Bender assinou por $ 297.500, um pouco abaixo da vaga de $ 320.800 para aquela seleção. Ele manterá a totalidade de seu bônus, disseram fontes.

Bender jogou 19 partidas pelo Fort Myers, rebatendo .200/.273/.333 com dois home runs e oito RBIs. Em três temporadas na Coastal Carolina, ele rebateu .326/.408/.571 com 32 home runs e 153 RBIs em 144 partidas.