Fontes: UNLV explora opções após Utah State se juntar ao Pac-12

A UNLV deve retomar as conversas com a Pac-12 depois que seu compromisso com a Mountain West no início do dia não foi formalizado, disseram fontes à ESPN na noite de segunda-feira.

A UNLV concordou com um memorando de entendimento para retornar à liga, mas isso foi baseado na concordância de todas as oito escolas restantes em permanecer, disseram fontes à ESPN.

Quando Utah State decidiu não retornar e ir para o Pac-12, fontes disseram que os oficiais da UNLV concordaram em fazer uma pausa e explorar mais suas opções. A UNLV estava pronta para aceitar um acordo com a Mountain West que incluía eles e a Força Aérea recebendo um pagamento fixo significativo para permanecer na liga e ser um dos pilares.

A decisão da UNLV de explorar suas opções deixa a Mountain West potencialmente em fluxo, já que o compromisso da Força Aérea no início do dia e o da UNLV na noite de segunda-feira foram sinais positivos de que a liga poderia alavancar o dinheiro da rescisão das escolas que estão saindo para permanecerem unidas.

Parte do argumento da Mountain West é que a liga garantiria que nenhuma escola recuasse no dinheiro de distribuição de mídia, o que é garantido, em comparação com a receita projetada que a Pac-12 apresentou a algumas faculdades.

Com a expectativa de saída do Utah State e a UNLV explorando opções, o Mountain West ficou com compromissos de seis escolas para a temporada de futebol de 2026: Força Aérea, Havaí, Novo México, Nevada, San Jose State e Wyoming. A conferência precisará adicionar pelo menos mais duas escolas de futebol americano até 2028 para cumprir as regras da NCAA.

Permanecer no Mountain West permitirá que as escolas evitem taxas de saída. Antes de Utah State decidir sair, a liga já estava programada para arrecadar mais de US$ 120 milhões em receita com as quatro saídas anteriores.

As escolas de Mountain West estão ganhando quase US$ 6 milhões anualmente em pagamentos gerais, quase US$ 4 milhões dos quais são de valor de mídia puro. Quanto a Pac-12 ganhará quando for reformada em 2026 é incerto, pois ela não levou o produto reconfigurado ao mercado. A Pac-12 precisa chegar a oito membros para ser reconhecida como uma conferência oficial.

O que aconteceu no cenário de Mountain West é parte de um confronto de alto risco entre a liga, a Pac-12 e a American Athletic Conference. Na segunda-feira, a AAC obteve compromissos de Memphis, Tulane, USF e UTSA — alguns dos alvos de maior destaque da Pac-12.

A projeção era de que custaria mais de US$ 27 milhões por escola para Memphis e outros membros da AAC deixarem a liga entre taxas de saída e quase US$ 2,5 milhões em receita perdida, representando um problema para os esforços de expansão da Pac-12.

O custo da aquisição e a falta de um número garantido de espectadores na televisão pelo Pac-12, cujas estimativas projetam uma receita anual de mais de US$ 12 milhões para as escolas, pesam muito na tomada de decisões.