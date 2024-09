Fontes — UNLV, Força Aérea permanecerão no MWC com incentivos financeiros

A Força Aérea e a UNLV devem permanecer em Mountain West, confirmaram fontes à ESPN.

Ambas as escolas foram incentivadas a permanecer com pacotes financeiros significativos possibilitados, em parte, pelas taxas de saída coletivas que os cinco membros que estão saindo da conferência — Boise State, Colorado State, Fresno State, San Diego State e Utah State — serão responsáveis ​​por pagar pela saída para o Pac-12. Espera-se que cada escola pague aproximadamente US$ 18 milhões para sair.

A UNLV escolheu permanecer na Mountain West apesar das propostas da Pac-12, enquanto a Força Aérea recebeu grande interesse da American Athletic Conference. Com ambas as promessas, a Mountain West tem sete membros jogadores de futebol e precisará adicionar mais dois membros plenos para atender aos critérios mínimos da NCAA (o Havaí é apenas um membro parcial).

A decisão da UNLV é um golpe para a Pac-12, que estava otimista de que os Rebels se juntariam às outras cinco escolas da MWC na conferência de novo visual, enquanto ela se reconstrói do colapso do ano passado. A Pac-12 ficou com sete membros e provavelmente terá que voltar sua atenção para fora do Mountain West, já que o resto das escolas da conferência — Havaí, Novo México, Nevada, San Jose State e Wyoming — devem assinar acordos vinculativos para permanecer na conferência na quinta-feira.

Tudo isso aconteceu um dia depois que a Pac-12 entrou com uma ação judicial em um tribunal federal questionando a legalidade de uma “penalidade por caça furtiva” incluída em um acordo de programação de futebol americano assinado com a Mountain West Conference em dezembro.

Como parte do acordo, a Mountain West incluiu uma linguagem que exige que a Pac-12 pague uma taxa de US$ 10 milhões se uma escola deixar o MWC para a Pac-12, com escalas de US$ 500.000 para cada escola adicional. Com as cinco saídas, o total que a Mountain West sente que deveria receber é de US$ 55 milhões.

“Esta ação desafia uma ‘Penalidade de Caça Furtiva’ anticompetitiva e ilegal que o MWC impôs ao Pac-12 para inibir a competição de escolas associadas em atletismo universitário”, diz o processo. “A ‘Penalidade de Caça Furtiva’ sobrecarrega o Pac-12 com taxas monetárias exorbitantes e punitivas por se envolver em competição ao aceitar escolas associadas do MWC no Pac-12.”

Na segunda-feira, a UNLV e a Força Aérea reafirmaram seu comprometimento com a Mountain West, mas suavizaram essa posição no mesmo dia após a decisão da Utah State de sair em um dia turbulento para o realinhamento universitário, que também viu Memphis, Tulane, South Florida e UTSA recusarem ofertas para se juntar à Pac-12 e permanecer na AAC.

