Fontes – Utah QB Cam Rising chamada de tempo de jogo contra Oklahoma State

O quarterback do Utah, Cam Rising, foi escolhido para o jogo devido a uma lesão na mão que arremessa, disseram fontes à ESPN, e a expectativa é que ele tente ser titular.

O número 12 Utah joga contra o número 14 Oklahoma State no sábado, um dos maiores jogos da temporada no Big 12.

Rising tem sido limitado nos treinos esta semana por causa da lesão, e não se espera que ele esteja 100 por cento se jogar. Ele será monitorado de perto para ver como seus dedos machucados impactam como ele arremessa a bola. Os dedos desempenham um papel importante tanto no giro quanto na velocidade, o que impactará sua eficácia no jogo de passe.

Rising se aqueceu com uma luva na mão antes do jogo contra o Utah State no sábado e foi flagrado com dois dedos enfaixados na lateral do campo no jogo do Baylor. Não se sabe se ele usará a luva no sábado. O ataque do Utah joga a maioria dos seus snaps sob o centro e usa palmas como um mecanismo em sua operação de snap, o que estressaria os dedos.

O quarterback reserva do Utah, Isaac Wilson, é um verdadeiro calouro que fez sua primeira partida na carreira contra o Utah State. Ele fez repetições do primeiro time nos treinos desta semana quando Rising não estava lá. Wilson fez 20 de 33 passes para 239 jardas e três touchdowns.

Wilson é o irmão mais novo do ex-quarterback da BYU, Zach Wilson.

Rising é um veterano do sétimo ano que surgiu como um dos melhores quarterbacks do Pac-12 em 2021 e 2022. Ele foi afetado por lesões nas últimas temporadas, já que uma lesão no Rose Bowl após a temporada de 2022 o levou a perder toda a temporada de 2023.

Rising machucou a mão contra Baylor em um acidente bizarro no segundo quarto, quando ele jogou a bola fora, foi empurrado para fora do campo e caiu desajeitadamente nos bebedouros na linha lateral do Baylor.

Ele se vestiu para o jogo contra o Utah State e se aqueceu com a luva.