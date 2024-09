Formulário 8955-SSA: O que é a declaração de registro anual 8955-SSA?

Formulário 8955-SSA é um documento importante conhecido como Declaração de Registro Anual que Identifica Participantes Separados com Benefícios Adquiridos Diferidos. Em termos mais simples, este formulário notifica o IRS sobre indivíduos que deixaram seus empregos mas ainda têm benefícios adquiridos esperando por eles.

O “SSA” no nome significa Administração da Previdência Social, que desempenha um papel fundamental em informar esses ex-funcionários de que eles têm direito aos benefícios de seus planos de aposentadoria. quando solicitam a Previdência Social.

Então, quem precisa preencher este formulário? Se você for um patrocinador do plano e for obrigado a preencher o Formulário 5500, você precisará enviar o Formulário 8955-SSA se você tiver pelo menos um participante que deixou a empresa e ainda tem direito a um benefício adquirido.

Também é necessário preencher este formulário se houver uma mudança de status para um participante encerrado, se receberam o benefício ou não têm mais direito a ele. Como dizem, “é melhor prevenir do que remediar”, e preencher este formulário ajuda garantir a conformidade com os regulamentos do IRS.

A importância do Formulário 8955-SSA para funcionários aposentados

Quando se trata de prazos, Formulário 8955-SSA é devido ao mesmo tempo que Formulário 5500, que é sete meses após o fim do ano do plano. Se você solicitou uma extensão usando o Formulário 5558, ambos os formulários serão devidos 9 meses após o fim do ano do plano. Vale a pena notar que enquanto o Formulário 8955-SSA é arquivado no IRS, o Formulário 5500 vai para o Departamento do Trabalho. Manter o controle desses prazos é essencial para evitar penalidades.

Se você estiver procurando por mais informações ou precisar acessar o formulário em si, você pode encontrar tudo o que precisa no site do IRS. Eles fornecem uma riqueza de recursos para ajudar você a navegar pelo processo de arquivamento.

Alguns serviços como o Pinnacle Plan Design podem ajudar se você se sentir sobrecarregado pela administração do plano de aposentadoria. Como um administrador terceirizado (TPA), eles são especializados em projetar e gerenciar planos de aposentadoria qualificados patrocinados pelo empregador. Sejam planos 401(k)/participação nos lucros, planos de benefícios definidos, planos de saldo de caixa ou planos 403(b), eles têm tudo o que você precisa.