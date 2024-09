Forte ‘presença veterinária’ compensa para Dalton com grande dia na vitória dos Panthers

LAS VEGAS — O quarterback do Carolina Panthers, Andy Dalton, parecia relaxado e confortável ao fazer uma pausa no aquecimento pré-jogo de domingo para posar para uma foto com sua esposa e amigos na lateral do campo no Estádio Allegiant.

Foi esse comportamento que o técnico novato Dave Canales estava procurando no início da semana, quando colocou Bryce Young no banco em favor do veterano de 36 anos, que fez três passes para touchdown no primeiro tempo na vitória por 36 a 22 sobre o Las Vegas Raiders.

Foi esse comportamento que Canales acreditava que um time que vinha sofrendo com um início de 0-2 por uma vantagem combinada de 60 pontos precisava para dar um novo impulso a um ataque e a um time que ele achava estarem mais próximos de encontrar uma identidade do que as derrotas faziam parecer.

“Essa foi uma das coisas que me fizeram entrar nisso, tive a chance de ser eu mesmo e estar lá como eu normalmente sou”, disse Dalton após completar 26 de 37 passes para 319 jardas e três touchdowns. “Normalmente sou bem calmo, normalmente sou relaxado.

“Os caras estavam se divertindo. Eu só estava tentando garantir que eles estivessem se divertindo, porque você se esforçou muito para isso… e agora você tem um tempo para ir e aproveitar o trabalho que fez.”

Nada foi divertido para os Panthers na derrota por 47 a 10 para o New Orleans na semana de abertura e na derrota por 26 a 3 para o Los Angeles Chargers na estreia em casa, depois de uma temporada de 2-15, a pior da NFL.

Foi especialmente difícil ofensivamente com Young, a primeira escolha do draft de 2023, apresentando números historicamente ruins.

Deixar no banco o quarterback que, há um ano, o dono do time, David Tepper, declarou que venceria “Super Bowls” no Carolina fez com que Canales chamasse isso de “uma semana realmente pesada”. Ver tudo se concretizar em uma vitória completa do time foi satisfatório, mesmo que ele não estivesse tão alegre quanto antes em sua entrevista coletiva pós-jogo após sua primeira vitória como técnico principal da NFL.

“Estou sorrindo por dentro”, disse Canales. “Estou completamente acabado. Esta foi uma semana incrível, mas novamente uma semana muito pesada apenas com todos os fatores, apenas voltando ao trabalho e continuando a pressionar para estabelecer nossa cultura e processo.”

Canales empurra o futebol complementar e fica longe de dar muitos elogios a um jogador. Ele nunca deu crédito a Dalton especificamente por dar o pontapé inicial na reviravolta após duas semanas de críticos chamando Carolina de o pior time da liga.

Mas foi Dalton quem deu o tom. Ele levou Carolina a um touchdown em sua série de abertura, encerrando a mais longa sequência ativa da NFL de um time falhando em conseguir isso em 20 jogos.

Seus três touchdowns no primeiro tempo foram o maior número de um quarterback do Carolina desde que Cam Newton teve o mesmo número em 20 de dezembro de 2015, contra o New York Giants, durante sua temporada de MVP da NFL.

Foi a primeira vez desde a Semana 16 de 2022 que Carolina estava com mais de sete pontos de vantagem no primeiro tempo. Os Panthers passaram sete jogos seguidos sem manter nenhuma liderança, ponto final — a terceira sequência mais longa nas últimas 20 temporadas.

Então foi péssimo, e a maior diferença em relação aos dois primeiros jogos foi Dalton, conhecido desde a faculdade como “Red Rifle” por seu cabelo ruivo brilhante.

“Uma presença veterana”, disse o wide receiver Diontae Johnson sobre o que Dalton trouxe que estava faltando. “Só ter um quarterback lá atrás para nos colocar em posição, marcar, executar jogadas. Fizemos um ótimo trabalho de permanecermos focados. Aproveitamos ao máximo cada jogada chamada.”

Johnson, adquirido em uma troca de offseason com o Pittsburgh Steelers para ajudar Young a melhorar, terminou com 122 jardas, o recorde da carreira, e um touchdown em oito recepções. Ele teve apenas cinco recepções para 34 jardas nos dois primeiros jogos com Young.

O jogo de corrida floresceu com Dalton também. Chuba Hubbard teve 114 jardas em 21 corridas e pegou cinco passes para 55 jardas e o primeiro touchdown.

Foi o primeiro jogo da Carolina com um passador de 300 jardas, um corredor de 100 jardas e um recebedor de 100 jardas desde a Semana 8 de 2022 contra o Atlanta Falcons.

“Futebol dos Panthers”, disse Canales, que enfatizou por semanas que o time ainda estava buscando uma identidade. “Esse é o futebol dos Panthers, o futebol de equipe ali mesmo. E eu consigo mostrar [the players] ”isso, e eu posso mostrar a eles como tudo isso se complementa e interage.”

Para Dalton, o jogo solidificou que ele ainda tem o que é preciso no final de sua carreira para jogar futebol vencedor. Para Young, justificou por que ele foi colocado no banco e amplificou que, como a maioria dos quarterbacks novatos, ele precisa de tempo para se desenvolver.

Enquanto Dalton e os Panthers comemoravam, Young estava na linha lateral observando sem muita expressão. Seu primeiro movimento após o jogo foi encontrar o quarterback dos Raiders, Gardner Minshew, e dar-lhe um abraço.

“Definitivamente foi uma semana pesada e difícil para muitas pessoas”, disse Dalton. “Bryce e eu tivemos conversas durante toda essa coisa. Essas conversas são entre nós.”

A semana difícil se transformou em um domingo alegre, com o time mantendo a liderança no quarto período com tempo restante pela primeira vez em 20 jogos, desde a Semana 18 de 2022.

Dalton estava todo sorrisos e tentou o seu melhor para fazer Canales sorrir depois.

Até o wide receiver Adam Thielen, que sofreu uma lesão no tendão em uma recepção de touchdown de 31 jardas no segundo quarto que pode forçá-lo a perder jogos, estava sorrindo. Dalton, que enfrenta o time (Cincinnati Bengals) que o recrutou em 2011 na semana que vem, foi um grande motivo.

“Andy fez um ótimo trabalho apenas se comunicando e nos liderando e começando rápido”, disse Thielen, que planeja fazer uma ressonância magnética na segunda-feira. “Essa foi a mensagem dele para nós — temos que começar rápido — e ele conseguiu liderar aquela primeira investida e obter aquele ímpeto.”