Fortuna de Millie Bobby Brown em 2024: Qual é o salário atual da jovem atriz?

Millie Bobby Brown tornou-se um dos rostos mais conhecidos de Hollywood, e ela está apenas começando. Coisas estranhas foi seu papel de destaque como Eleven, uma performance que a catapultou para o estrelato. Refletindo sobre sua jornada, Millie disse uma vez, “Jogar Eleven tem sido uma jornada incrível para mim. Sou muito grato pelo amor e apoio dos fãs.”

Seu sucesso em Coisas estranhas não só ganhou sua fama; também trouxe alguns salários impressionantes. Millie começou fazendo US$ 10.000 por episódio na primeira temporada da série. Na terceira temporada, esse número disparou para US$ 300.000 por episódio — bem diferente de seus primeiros dias. No total, ela ganhou mais de US$ 2,5 milhões com seu papel no programa, excluindo o que ela fará na quarta temporada e na tão aguardada temporada final.

Millie Bobby Brown e sua impressionante transformação física

Fora de Hawkins, a carreira de Millie continuou a decolar. Ela estrelou o filme de sucesso Enola Holmesganhando incríveis US$ 6,1 milhões por seu papel. Para a sequência, ela renegociou seu salário para impressionantes US$ 7,5 milhões. Além disso, Millie levou para casa a impressionante quantia de US$ 1 milhão por seu papel no blockbuster Godzilla.

A rainha adolescente vale US$ 14 milhões

Além de atuar, Millie se aventurou no empreendedorismo. Em 2019, ela lançou sua própria linha de beleza e cuidados com a pele, Florence by Millsque visa promover a beleza limpa e a autoexpressão.Eu queria lançar uma marca para a minha geração, para pessoas como eu.,” ela compartilhou. Sua marca de beleza, combinada com inúmeras colaborações de alto nível, acrescenta significativamente à sua fortuna.

O sucesso de Millie não para na atuação e nos negócios. Em 2023, ela virou manchete ao se casar com Jake Bongiovi, filho de Jon Bon Jovi, consolidando seu lugar entre a elite de Hollywood. Com sua carreira e vida pessoal florescentes, ela está vivendo uma vida de luxo.

Em 2024, o patrimônio líquido de Millie Bobby Brown era de impressionantes US$ 14 milhões, um reflexo de seu trabalho duro, talento e perspicácia empresarial. Enquanto sua conta bancária continua a crescer, sua influência também cresce. Ela foi nomeada uma das Uma das 100 pessoas mais influentes da revista Time e detém o título de mais jovem Embaixador da Boa Vontade da UNICEF. Essa jovem estrela está apenas começando, e está claro que Millie ainda tem muito mais a oferecer.