Fortuna de Sabrina Ionescu: Quanto ganha a estrela do New York Liberty na WNBA?

Sabrina Ionescua talentosa jogadora profissional de basquete americana, tem feito sucesso na Women’s National Basketball Association (WNBA) como membro do New York Liberty. Ela não é qualquer jogadora; ela detém alguns recordes bastante impressionantes. Na verdade, ela é a líder de todos os tempos da NCAA em triplos duplos na carreira e é o que tem mais assistências na Conferência Pac-12.

O que é ainda mais notável é que ela é a único jogador da Divisão I da NCAA a registrar mais de 2.000 pontos, 1.000 assistências e 1.000 rebotes ao longo de sua carreira universitária.

Sabrina Ionescu, artilheira da NBA e WNBA em uma disputa de três pontos com 37 pontos!

O Liberdade de Nova York viu seu potencial e fez dela a primeira escolha geral no Draft 2020 da WNBA. Infelizmente, sua temporada de estreia foi interrompida devido a uma entorse de tornozelo de grau 3 sofrida em seu terceiro jogo. Antes da lesão, ela impressionou a todos com um desempenho espetacular de 33 pontos, além de 7 assistências e 7 rebotes apenas em seu segundo jogo.

Qual é o patrimônio líquido de Sabrina Ionescu?

Agora, vamos falar de dinheiro. Sabrina Ionescu tem assinou um contrato de dois anos no valor de $ 410.060 com o Liberty, que se divide em um salário médio anual de US$ 205.030. Em 2024, ela deverá ganhar um salário base de US$ 202.000. Com esses ganhos, ela está se destacando na liga, ficando fora dos 10 jogadores mais bem pagos. Sua progressão salarial mostra seu aumento: começando em US$ 68.000 em 2020 e saltando para US$ 86.701 em 2023, e depois para US$ 202.000 em 2024. Notavelmente, estima-se que os ganhos de sua carreira cheguem a cerca de US$ 710.418 até 2025.

Sabrina Ionescu comanda um patrimônio líquidoestimado em US$ 5 milhões em 2024o que é impressionante para alguém em início de carreira profissional. Apesar dos valores contratuais mais baixos da WNBA em comparação com a NBA, a principal fonte de renda de Ionescu vem de seus empreendimentos fora das quadras. Ela tem um acordo lucrativo com a Nike para sua própria linha de calçados, Sabrina 1, que lhe rendeu milhões.

O endosso de sua marca não para por aí. Em 2023, ela se tornou o rosto da Tissotum relojoeiro suíço, aparecendo em suas campanhas de marketing. Com sua excelente carreira universitária e status de escolha de alto nível, Ionescu é um ímã para grandes negócios de marcas. Além disso, seu mestrado em Publicidade e Responsabilidade de Marca a equipou com as habilidades necessárias para moldar um portfólio de negócios forte, com foco na responsabilidade social e defesa de atletas femininas.

Sabrina também colabora com Boardroom, uma rede de mídia empresarial esportiva fundada por Kevin Durant, que a ajuda a aprimorar sua visão de negócios. Além disso, ela está envolvida com a Thirty-Five Ventures, a empresa de capital de risco de Durant, e atua como diretora de atletas na Division Street, com foco em iniciativas NIL em Oregon.