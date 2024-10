Fotos da festa de aniversário de Diddy ressurgem em meio a um processo criminal

Enquanto Diddyainda está atrás das grades em uma notória prisão de Nova York, as fotos de suas antigas festas estão recebendo interesse renovado… incluindo aquelas que comemoram mais uma volta ao sol para o magnata.

Confira essas fotos das festas de aniversário de Diddy ao longo dos anos… o produtor musical em apuros está na frente e no centro de todas elas, cortando bolos e saindo com algumas grandes estrelas.

Fotos do aniversário de 35 anos de Diddy mostram a estrela saindo com Jay-Z dar Jamie Foxx … Puff sorrindo largamente para a câmera. Paris Hilton estava na mesma festa, conversando com o fundador da Bad Boy Records.

Como dissemos antes, não há nada que sugira que esses participantes estivessem fazendo algo nefasto nessas festas… As festas de Diddy eram o lugar ideal para estar de volta no passado.

Diddy sempre parecia estar no topo do mundo durante suas festas de aniversário… veja sua festa de 2002, por exemplo – ele foi pego em um palanquim dourado descoberto, levantando os punhos no ar enquanto seus convidados observavam.

Como você sabe, as festas de Diddy sempre estavam cheias de mulheres… incluindo uma onde modelos dançavam no tapete vermelho – em tops curtos que diziam “Daddy’s Rich”.

Diddy completa 55 anos no início de novembro… e parece cada vez mais provável que ele passe esse aniversário atrás das grades depois de sua morte. fiança foi negada por dois juízes diferentes no início deste mês.

Entramos nas acusações e no passado difícil de festas de Diddy em nosso novo documentário “The Downfall of Diddy: The Indicement”… agora transmitido gratuitamente em Legal.