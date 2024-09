Fotos da festa de Diddy White reaparecem após prisão e acusação

Diddy A prisão e a subsequente acusação estão trazendo um olhar renovado para algumas de suas famosas Festas Brancas de antigamente nos Hamptons… onde o champanhe corria e as mulheres perdiam os tops.

Confira essas imagens das Festas Brancas de Diddy em 1998 e 1999, que ele organizou no fim de semana do Dia do Trabalho nos Hamptons.