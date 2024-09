França 2-0 Bélgica (9 de setembro de 2024) Análise do jogo

A França superou um começo lento e derrotou a vizinha Bélgica por 2 a 0 na segunda-feira, com um chute certeiro de Randal Kolo Muani e um chute de canhota de Ousmane Dembele garantindo os primeiros pontos na Liga das Nações.

Foi uma resposta positiva dos franceses, que trocaram oito jogadores titulares, incluindo Kylian Mbappé, após serem derrotados por 3 a 1 pela Itália em Paris na sexta-feira passada, na partida de abertura do Grupo A2.

Mas eles tiveram que resistir aos ataques iniciais dos visitantes antes de estabelecer um ritmo e se impor na disputa.

“Estávamos um pouco nervosos no início da partida, mas depois fizemos muitas coisas boas coletivamente e individualmente também, com novos jogadores que não tinham experiência”, disse o técnico da França, Didier Deschamps.

O técnico da Bélgica, Domenico Tedesco, reconheceu antes do jogo que sua equipe estava muito tímida e cautelosa contra a França quando perdeu por 1 a 0 nas oitavas de final da Eurocopa, em Duesseldorf, há 70 dias.

Eles entraram em campo lutando dessa vez, criando chances para Lois Openda em uma abertura brilhante antes da França encontrar sua forma.

Jogadores da França comemoram após marcar um gol contra a Bélgica na Liga das Nações.

Kolo Muani deu aos anfitriões a vantagem aos 29 minutos, depois que o goleiro belga Koen Casteels fez uma defesa com uma mão no chute de Dembélé, que foi direto para o atacante do Paris St Germain, que chutou para o gol de curta distância.

Dembélé sempre pareceu perigoso e foi recompensado aos 57 minutos, quando avançou lateralmente pela entrada da área belga antes de encontrar espaço para disparar um chute soberbo que venceu Casteels.

“As pessoas me dizem que sou muito generoso e que tento passar muito. Decidi tentar a sorte”, disse Dembele à televisão francesa TF1. “Nesta temporada, vou tentar a sorte ainda mais, para ser mais egoísta.”

A Bélgica mal ameaçou até que Charles De Ketelaere entrou aos 69 minutos e rapidamente chutou a gol, seguido logo depois por dois chutes fracos do capitão Kevin De Bruyne, que teve uma noite bastante frustrante.

“Nos primeiros 25 minutos e nos últimos 25 minutos jogamos com a mentalidade certa”, disse Tedesco aos repórteres.

“Tudo no meio não foi o suficiente para mim. Então você vê que a França está apenas um passo à frente. Onde perdemos a paciência, eles permaneceram calmos e nos machucaram muito com seu poder.”

Mbappé entrou em campo aos 67 minutos, junto com Bradley Barcola, cuja transferência do Olympique Lyonnais para o PSG na temporada passada não foi esquecida e que foi vaiado pelos torcedores locais.

Mbappé parecia brilhante ao tentar adicionar seu nome à súmula, perdendo por pouco em um ângulo apertado a 10 minutos do fim e tendo um esforço defendido por Casteels aos 86 minutos.

A Itália venceu a outra partida do Grupo A2 contra Israel em Budapeste na segunda-feira para abrir uma vantagem de três pontos. A Bélgica, que derrotou Israel por 3 a 1 na Hungria na sexta-feira passada, divide o segundo lugar com a França, com três pontos.